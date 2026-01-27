"Во время морозов очень тяжело": эксперт четко сказал, будет ли в Украине тотальный блэкаут
- В Украине не может быть тотального блэкаута, хотя Киевщина, Одесская область и Кривой Рог находятся в сложной ситуации из-за повреждения сетей.
- В целом ситуация контролируемая, и с улучшением погодных условий ожидается восстановление энергосистемы в ближайшие недели.
Сейчас в Украине не может быть тотального блэкаута. Есть много регионов, где отключения света или минимальные, или их нет вообще.
Однако Киевщина, Одесская область, Кривой Рог – в очень сложной ситуации. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заметил 24 Каналу, что там было много ударов, повреждены сети.
Улучшается ли ситуация?
Александр Харченко рассказал, что ситуация сложная в Киевской и Одесской областях, Кривом Роге. Но в целом в Украине – абсолютно контролируемая. В определенных регионах может быть тяжелее на два – три дня, однако работу восстанавливают, люди возвращаются к нормальному обеспечению. Шаг за шагом все будет улучшаться, а с уходом холодов – еще и значительно упрощается.
Потому что, к сожалению, во время морозов очень трудно работать. Особенно когда у вас стоит выбор. У людей и так мало доступа к электричеству. А вам какой-то элемент этого надо отключить, чтобы ремонтировать другое. В мороз здесь решение, вероятнее всего, будет "пока подождем, не будем ремонтировать". Но сейчас нельзя людям даже на 10 мегаватт уменьшить энергоснабжение, если говорить о Киеве,
– объяснил он.
Сейчас уже начало теплеть. По прогнозам, следующие минимум две недели должна быть более комфортная погода для восстановления энергосистемы. Все равно холодно, но значительно лучше температура и погодные условия для восстановления энергосистемы.
Как улучшить ситуацию с энергетикой?
Доктор экономических наук и председатель Advanter Group Андрей Длигач назвал шаги, которые должны улучшить ситуацию с энергетикой. По его словам, нужно заранее позаботиться о децентрализации энерго- и теплообеспечения города, как это сделали в Житомире или в других украинских городах.
Также сейчас нужны деньги для того, чтобы компенсировать потери, сделать системы обеспечения, хранения электрической энергии, подготовиться к лету. Кроме того, блоки АЭС летом будут выведены на ремонтные работы, и в этот период придется сделать акцент на возобновляемой энергетике.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко спрогнозировал, сколько времени нужно для полного восстановления энергетики. По его мнению, с середины марта можно ожидать значительного снижения сроков стабилизационных отключений, и такая ситуация должна сохраниться по середину июня.