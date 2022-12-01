Россияне на левом берегу отошли на несколько километров, – Черник рассказал о фронте на Юге

После освобождения Херсона российским оккупантам становится все труднее удерживать южный плацдарм. У Вооруженных Сил появились новые возможности поражения захватчиков

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, Украина получила качественные предпосылки для дальнобойных артиллерийских атак вглубь временно оккупированной территории на левом берегу Херсонщины.

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Оккупантам становится все труднее на Юге

Как подчеркнул Черник, Вооруженные Силы Украины могут бить по технике оккупантов вплоть до административной границы с Крымом. Но, конечно, все упирается в вооружение.

Сейчас из-за успешных обстрелов со стороны ВСУ оккупанты были вынуждены увести свои основные силы в глубину на 10 – 15 километров. Это касается левого берега Херсона.

От Херсона до Перекопского перешейка где-то около 100 километров. А такая установка как "Точка-У" способна работать на расстоянии до 120 км. Эта зона тоже находится под поражением. Они уже отошли от берега Днепра в глубину на 10 – 15 километров в Херсонской области. Эта тенденция будет нарастать,

– отметил Черник.

Впрочем, он подчеркивает, что подробно обсуждать ситуацию на фронте не стоит. Можно анализировать исключительно общие вещи, чтобы не навредить украинским военным.

Черник рассказал о ситуации на Юге Украины: смотрите видео

Что происходит на Юге: коротко