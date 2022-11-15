Оккупанты оставляют на левом берегу сильные гарнизоны, – Жданов рассказал о ситуации на Юге

В последние дни появляется все больше информации о боях на Кинбурнской косе и деоккупации Олешек. Отмечается, что наши войска могут двигаться в район Голой Пристани. Однако официального подтверждения пока нет.

Единственное, что точно известно – там перестрелки. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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На Кинбурнской косе действительно ведутся боевые действия, отмечает он, потому что это очень важный объект в плане безопасности города Очаков и безопасности входа в порты города Николаева. "Я думаю, что вскоре мы услышим официальную информацию о тех событиях, которые там происходят", – считает Жданов.

Что касается Голой Пристани и Олешек – нужно также дождаться официальных данных. Однако, отмечает военный эксперт, присутствие там каких-то активных действий менее вероятно.

Россияне покинут гарнизоны, будут вести огонь и обустроят укрепления

По словам Жданова, россияне отселяют гражданских людей в полосе до 15 километров, чтобы они не наблюдали за оборонными рубежами. Ранее была информация о том, что в районе Олешек оккупанты обустраивают огневые позиции для артиллерии, чтобы обстреливать тот же Херсон.

Сегодня к северу от Новой Каховки наблюдаются артиллерийские обстрелы, в частности – страдает Михайловка. Местных жителей правого берега предостерегают, чтобы они эвакуировались на безопасное расстояние.

Они обязательно оставят достаточно сильные гарнизоны для ведения огня по правому берегу и будут оборудовать левый берег в плане укреплений,

– убежден Жданов.

Военный эксперт отмечает: главная задача ВСУ на правом берегу – создавать группы контрбатарейной борьбы и группы дальнобойных артиллерий, которые будут брать под контроль, в частности, логистику, выходящую из Крыма.

Отмечается, что россияне эвакуировали свои вертолеты с аэродрома "Чаплынка", потому что они уязвимы к ударам HIMARS. Эта локация, считает Жданов, может оказаться перевалочной базой, как это было в Чернобаевке.

"Но авиацию они 100% оттуда заберут. Все, что еще могло летать, они уже перегнали с этого аэродрома. Я так понимаю, что они передислоцировали их на территорию полуострова Крым"

По мнению военного эксперта, россияне действительно могут совершать там перевалку. Но мы добираемся до них, наша разведка будет работать.

Как только они там появятся – мы будем уничтожать склады, сосредоточение личного состава, технику и так далее,

– утверждает он.

Как отмечает Жданов, в Херсонской области действовала 76-я воздушно-десантная дивизия, которую, скорее всего, перекинут на Донецкое направление. Однако ей нужно восстановить свою боеспособность.

"Мы там очень хорошо потрепали российские войска, им нужно перегруппироваться и восполнить потери – как в технике, так и в личном составе", – подчеркивает военный эксперт.

В ближайшие дни, считает Жданов, мы увидим этих десантников именно на Донецком направлении. Точно так же, как и морскую пехоту Тихоокеанского флота мы увидели в районе Угледара. "Они усилили действия частных компаний на левом фланге или выполнят политические прихоти Путина по оккупации Донецкой области", – подытожил военный эксперт Олег Жданов.

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