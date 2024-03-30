Уже даже пропагандисты скулят: в ОК "Юг" рассказали, как противодействуют вражеским дронам

Оккупанты продолжают интенсивно использовать FPV-дроны для ударов по мирному населению на Юге. Противодействовать этому сложно, но возможно. И есть уже результаты.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что Силы обороны выбивают артиллерию оккупантов на Юге. Россияне же на некоторых участках пытаются компенсировать недостаток артиллерии через FPV-дроны.

Смотрите также Приносят страшные разрушения: что известно о КАБах, которыми Россия бьет по прифронтовым городам

Есть возможность противодействовать

Как отметила Гуменюк, кроме FPV-дронов, оккупанты используют беспилотники других модификаций, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы. Интенсивность таких ударов достаточно высока. Так, на Запорожской и Херсонской областях фиксируют около 170 сбросов в сутки. Часто оккупанты атакуют таким образом мирное население.

Противодействовать этому возможно. Сейчас идет интенсивная работа, чтобы обезопасить и мирное население, и военных от вражеских дронов.

Поэтому мы разворачиваем максимально мощную, насколько это возможно в таких условиях, систему радиоэлектронной борьбы. Проводим сборы, чтобы вражеские дроны не могли долетать даже до середины Днепра. И нам это довольно неплохо удается. Уже даже пропагандисты скулят,

– отметила Гуменюк.

И уже есть хорошие результаты. Российские пропагандисты пишут, что на этих направлениях оккупанты получают большое количество дронов. Но результативность действительно низкая.

Ситуация на Херсонщине: кратко