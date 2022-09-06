Оккупанты на Юге дезорганизованы из-за наступления ВСУ: как это будет тормозить псевдореферендум

На Юге Украины контрнаступление Вооруженных Сил ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал россии. Сейчас у оккупантов заметили высокий уровень дезорганизации.

Об этом сообщили в Институте изучения войны. Ранее украинские официальные лица прямо подтвердили, что наши войска стремятся ослабить логистические возможности россии на Юге.

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Как контрнаступление будет тормозить псевдореферендум

Контрнаступательные действия оказывают целенаправленное радиальное влияние на российскую оккупационную власть. Так называемый глава оккупационного режима Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил росСМИ, что его "администрация" приостановила планы псевдореферендума об аннексии в регионе из-за "обеспокоенности безопасностью".

Также российские оккупационные власти отказываются от планов проведения псевдореферендумов из-за продолжения контрнаступления.

Кстати, вскоре Стремоусов опубликовал в сети пост, в котором опроверг призывы к паузе, поскольку его "администрация" так и не назначила официальную дату псевдореферендума.

Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации в оккупационных режимах, который, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления. Украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, и это, вероятно, повлияет на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников,

– отметили аналитики.

Контрнаступление украинских защитников: что известно

Вооруженные Силы Украины освободили от оккупации многострадальный поселок Высокополье в Херсонской области.

Освобождение Украиной Высокополья вызвало критические дискуссии среди некоторых российских блоггеров, в то время как в минобороны россии утверждали, что украинские войска продолжают "неудачные попытки" продвижения.

Сообщается, что личный состав 127-го полка так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.

Украинские войска также вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области.

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