Ситуация в Казахстане: аэропорты трех городов прекратили работу

В Казахстане из-за массовых протестов и захвата начались задержки в работе транспорта. В частности сообщают, что аэропорты трех крупных городов прекратили работу.

СМИ сообщают, что не работают аэропорты в Алматы, Актобе и Актау. Кроме того, отменяют рейсы и международные авиакомпании.

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Немецкая Lufthansa уже отменила рейсы

Авиакомпания Lufthansa сообщила, что больше не предлагает пассажирам регулярные рейсы в Алматы.

В то же время на онлайн-табло аэропортов видно, что с международными рейсами есть задержки, или же они отменены. Впрочем, внутренние рейсы преимущественно должны состояться якобы по расписанию.

В частности в аэропорту Алматы отменен рейс в Дубаи, Нью-Дели и Ташкент. О рейсе в Нур-Султан информация отсутствует. В то же время о рейсах в Атырау и Актобе также ничего неизвестно.



Табло аэропорта в Алматы / Фото скриншот

На табло аэропорта Актау пока отменены рейсы в Ереван и Москву. Зато внутренние еще якобы должны состояться по расписанию.



Табло аэропорта города Актау / Фото скриншот

Что касается ситуации в аэропорту города Актобе, то есть информация, что ничего неизвестно о внутренний рейс до Нур-Султана.



Табло аэропорта Актобе / Фото скриншот

События в Казахстане: что известно

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