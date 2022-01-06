Ситуация в Казахстане: аэропорты трех городов прекратили работу
Источник:"Хабар-24"
В Казахстане из-за массовых протестов и захвата начались задержки в работе транспорта. В частности сообщают, что аэропорты трех крупных городов прекратили работу.
СМИ сообщают, что не работают аэропорты в Алматы, Актобе и Актау. Кроме того, отменяют рейсы и международные авиакомпании.
Читайте также В Казахстане прекратили вещание крупнейшие телеканалы
Немецкая Lufthansa уже отменила рейсы
Авиакомпания Lufthansa сообщила, что больше не предлагает пассажирам регулярные рейсы в Алматы.
В то же время на онлайн-табло аэропортов видно, что с международными рейсами есть задержки, или же они отменены. Впрочем, внутренние рейсы преимущественно должны состояться якобы по расписанию.
В частности в аэропорту Алматы отменен рейс в Дубаи, Нью-Дели и Ташкент. О рейсе в Нур-Султан информация отсутствует. В то же время о рейсах в Атырау и Актобе также ничего неизвестно.
Табло аэропорта в Алматы / Фото скриншот
На табло аэропорта Актау пока отменены рейсы в Ереван и Москву. Зато внутренние еще якобы должны состояться по расписанию.
Табло аэропорта города Актау / Фото скриншот
Что касается ситуации в аэропорту города Актобе, то есть информация, что ничего неизвестно о внутренний рейс до Нур-Султана.
Табло аэропорта Актобе / Фото скриншот
События в Казахстане: что известно
- Протесты вспыхнули 3 января 2022 года из-за повышения стоимости газа. Несмотря на то, что власть согласилась, снизить цену, митинги набрали новую силу.
- Митингующие захватили аэропорты в Актау и Алматы. Из-за этого ряд перевозчиков отменял рейсы в Казахстан.
- Митингующие в Алматы подожгли здание государственного телеканала "Казахстан" и похитили из него оборудование.
- Президент Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых беспорядков проводил переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, который в свое время жестоко подавил протесты после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года.
- Украинский МИД заявлял, что внимательно следит за событиями, которые происходят в Казахстане. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам защищать интересы украинских граждан в этой стране. Посольство Украины в Нур-Султане сейчас работает круглосуточно.
Вас может заинтересовать, что надо знать о ситуации в Казахстане: смотрите видео