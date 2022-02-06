Ситуация контролируемая: в ОП рассказали о концентрации войск России на границе Украины

В Офисе Президента заявили, что концентрация российских войск на территории Украины – угрожающая. В то же время такую ситуацию наблюдают уже несколько лет.

Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса Президента – заявил, что следует продолжать санкционное и дипломатическое давление на Россию. Кроме того, медиа следует соблюдать взвешенную тональность.

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По словам Подоляка, новые данные в СМИ доказывают: предыдущие аллармистские сообщения о старте новой эскалации против Украины в конце декабря или первой половине января были немного ложными. Речь идет о заявлениях, что сейчас вблизи границ Украины – не менее 100 тысяч боеготовых российских войск.

В настоящее время сохраняется угрожающая концентрация российских войск. В то же время, это длится уже несколько лет. Однако пока нет свидетельств, предпримет ли Россия критические шаги для полномасштабного вторжения.

Давление на Россию – санкционное и дипломатическое – необходимо продолжать, чтобы страна-агрессор отвела свои войска в максимальном объеме.

Только это может быть достаточно основательным свидетельством того, что эскалационный сценарий полностью исключается. Пока и Украина, и все наши партнеры готовятся к любым возможным сценариям. Ситуация полностью контролируется,

– заявил Подоляк.

Украина получает военную помощь

По состоянию на 5 февраля в Украину прибыли 8 самолетов с военной помощью из США. Новость сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он заявил, что американский борт привез 86 тонн военной помощи для ВСУ.

В общей сложности с 22 января Штаты отправили в Украину уже более 650 тонн оборонных боеприпасов.

Более того, США не собираются останавливаться на достигнутом. Они продолжат оказывать Украине военную помощь.

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