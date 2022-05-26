Ситуация крайне сложная, враг сильный и коварный, – Данилов о боях на Луганщине

Ситуация на территории Луганской области сейчас крайне сложна и это нужно признавать. Поэтому украинцам необходимо "стиснуть зубы" и продолжать бороться, чтобы выгнать пришедших на нашу землю российских оккупантов.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, враг сильный и коварный.

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"То, что касается Луганской области: ситуация крайне сложная и это надо признавать. Я не отношусь к тем людям, которые, условно говоря, говорят о том, что враг слаб, что не с кем бороться и они (оккупанты – 24 канал) не понимают, что делают. Враг сильный, коварный", – отметил секретарь СНБО.

Как заметил Данилов, если сейчас убеждать общество, что у нас все хорошо, это означает введение в заблуждение самих себя.

Это очень неприятная, страшная вещь, которую во время войны никогда нельзя делать. Никому,

– заметил Данилов.

Какова ситуация с поставкой оружия

По словам Секретаря СНБО, в Украину постепенно поступает оружие от международных партнеров. Однако это происходит не так быстро, как нам бы этого хотелось.

"Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы партнеры поверили в нас еще до 24 февраля и предоставляли нам в достаточном количестве оружие. К сожалению, этого не происходило. Это началось после того, как они поняли, что мы способны, что мы не сдались, что мы боролись почти с голыми руками", – добавил Данилов.

Ситуация в Луганской области: последние новости

Российские военные 25 мая атаковали 41 населенный пункт Луганской и Донецкой областей. В результате вражеских обстрелов погибли 6 человек, еще 12 – ранены.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне штурмовали Устиновку и Лисичанск Луганской области. В результате погибли 3 человека. Также оккупанты повредили гуманитарный штаб.

В результате вражеских обстрелов вся Луганская область осталась без газа . Ранее природным газом могли воспользоваться более 30 тысяч жителей Луганщины.

В Луганской ОВ сообщили, что ситуация в области очень тяжелая и ухудшается с каждым днем. Россияне наступают одновременно по всем направлениям.

Интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале: смотрите видео