Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Силы обороны существенно затруднили логистику россиян на полуострове. Главный вопрос заключается в том, как долго удастся поддерживать такой темп.

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По словам Маломужа, важно и в дальнейшем перекрывать все каналы поставки ресурсов на полуостров. Если удастся реально перекрыть большинство каналов снабжения, над чем сейчас ведется работа, то оккупантам будет совсем нелегко. И это может привести к катастрофическим последствиям для россиян.

Если будут длительные проблемы со снабжением, то российские войска смогут продержаться максимум полгода. Если к этому добавятся паника и активные боевые действия, то на все уйдёт 2–3 месяца,

– считает Маломуж.

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Панические настроения среди населения в Крыму могут возникнуть в случае проблем с водоснабжением. Северо-Крымский канал не работает после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, поэтому на полуострове и так проблемы с водой. Если ситуация ухудшится, то оккупанты долго не задержатся.

Эта паника может смести российских военных. Если начнётся нехватка критически важных ресурсов, то люди быстро сметут российских военных с полуострова,

– отметил Маломуж.