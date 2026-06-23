Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Сили оборони суттєво ускладнили логістику росіянам на півострові. Головне питання в тому – як довго вдасться підтримувати такий темп.

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В якому випадку можливе звільнення Криму?

За словами Маломужа, важливо і надалі перекривати усі канали постачання ресурсів на півострів. Якщо вдасться реально перекрити більшість з каналів постачання, над чим зараз ведеться робота, то окупантам буде зовсім нелегко. І це може привести до катастрофічних наслідків для росіян.

Якщо будуть тривалі проблеми з постачанням, то російські війська зможуть витримати максимум пів року. Якщо сюди додасться паніка та активні бойові дії, то на все піде 2 – 3 місяці,

– вважає Маломуж.

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Панічні настрої серед населення в Криму можуть виникнути в разі проблем з водопостачанням. Північнокримський канал не працює після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, тому на півострові й так проблеми з водою. Якщо все стане ще гірше, то окупанти довго не затримаються.

Оця паніка може змести російських військових. Якщо почнеться нестача критично важливих ресурсів, то люди швидко зметуть російських військових з півострова,

– зауважив Маломуж.