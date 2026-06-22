Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США Пол Левандовскі, який припустив, чи потрібна буде Україні в майбутньому наземна чи десантна операція для звільнення окупованого Криму. Нагадаємо, що потужні українські удари по окупованому півострову призвели до того, що частина офіцерів Чорноморського флоту готує свої сім'ї до переїзду з Криму до Новоросійська.

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Що могло б стати на заваді наземної операції України у Криму?

Левандовскі зазначив, що ймовірнішим сценарієм, за яким росіяни не зможуть утримати Кримський півострів, – це продовження ударів українських сил по ворожій логістиці, мостах, запасах палива, ППО та Чорноморському флоту.

Водночас наземна операція в Криму створила б для України, на його думку, ту саму проблему, яку сьогодні мають росіяни, але у зворотному напрямку.

"Українські сили мали б лише три потенційні сухопутні маршрути для входу до Криму. Росіянам було б дуже легко застосувати фактично таку саму стратегію, яку сьогодні використовують українські військові, але в інший бік. Проте це може не знадобитися, адже Крим має дуже обмежену кількість шляхів, якими він забезпечується: море, Кримський міст чи три маршрути через окуповану частину України", – пояснив він.

Чи зможе Україна обійтися без наземної операції, щоб змусити росіян залишити Крим: дивіться відео

Якщо Україна може постійно контролювати ці ділянки дронами, то ці шляхи доволі легко можна перекрити.

Ми вже бачимо одну важливу річ – російської протиповітряної оборони начебто взагалі немає. Звичайно, вона десь є, але, схоже, її розгортають або для захисту Володимира Путіна, або окремих обраних військових об'єктів. Але вона не захищає Крим чи ключові логістичні маршрути,

– підкреслив Пол Левандовскі.

Ветеран армії США вважає, що якщо можна змусити росіян залишати позиції просто шляхом перерізання логістики, тоді Україні дійсно не потрібно проводити великі масштабні наземні операції для звільнення Криму.

Додамо, що, на думку військового експерта Романа Світана, Крим є "оперативним географічним котлом", який є затиснутим між двома морями. Україна, маючи в наявності достатню кількість дронів та ракет, здатна забезпечити такі умови, за яких окупанти не зможуть утримувати Кримський півострів.

Водночас, за словами Світана, багато що залежить від авіації, яка наразі не може працювати в Криму. Військовий експерт наголосив, що "швидкість звільнення Криму залежить від інтенсивності ударів з повітря". Завдяки ним, імовірно, деокупувати півострів, "не заходячи туди із наземною операцією".