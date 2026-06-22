Об этом "24 Каналу" рассказал ветеран армии США Пол Левандовски, который высказал предположение о том, понадобится ли Украине в будущем наземная или десантная операция для освобождения оккупированного Крыма. Напомним, что мощные украинские удары по оккупированному полуострову привели к тому, что часть офицеров Черноморского флота готовит свои семьи к переезду из Крыма в Новороссийск.

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Что могло бы помешать наземной операции Украины в Крыму?

Левандовски отметил, что наиболее вероятным сценарием, при котором россияне не смогут удержать Крымский полуостров, является продолжение ударов украинских сил по вражеской логистике, мостам, запасам топлива, ПВО и Черноморскому флоту.

В то же время наземная операция в Крыму создала бы для Украины, по его мнению, ту же проблему, с которой сегодня сталкиваются россияне, но в обратном направлении.

"У украинских сил было бы лишь три потенциальных сухопутных маршрута для входа в Крым. Россиянам было бы очень легко применить фактически ту же стратегию, которую сегодня используют украинские военные, но в обратном направлении. Однако в этом может не возникнуть необходимости, ведь Крым имеет очень ограниченное количество путей снабжения: море, Крымский мост или три маршрута через оккупированную часть Украины", — пояснил он.

Сможет ли Украина обойтись без наземной операции, чтобы заставить россиян покинуть Крым: смотрите видео

Если Украина сможет постоянно контролировать эти участки с помощью дронов, то эти пути довольно легко можно перекрыть.

Мы уже видим одну важную вещь – российской противовоздушной обороны, похоже, вообще нет. Конечно, она где-то есть, но, похоже, её развертывают либо для защиты Владимира Путина, либо отдельных избранных военных объектов. Но она не защищает Крым или ключевые логистические маршруты,

– подчеркнул Пол Левандовски.

Ветеран армии США считает, что если можно заставить россиян покинуть позиции просто путем перерезания логистики, то Украине действительно не нужно проводить крупномасштабные наземные операции для освобождения Крыма.

Добавим, что, по мнению военного эксперта Романа Свитана, Крым представляет собой "оперативный географический котёл", зажатый между двумя морями. Украина, располагая достаточным количеством дронов и ракет, способна создать такие условия, при которых оккупанты не смогут удерживать Крымский полуостров.

В то же время, по словам Свитана, многое зависит от авиации, которая пока не может действовать в Крыму. Военный эксперт подчеркнул, что "скорость освобождения Крыма зависит от интенсивности ударов с воздуха". Благодаря им, вероятно, удастся деоккупировать полуостров, "не вводя туда наземные войска".