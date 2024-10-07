Ярко прилетело в несколько мест в Крыму: Братчук рассказал, что смогли поразить

7 октября отмечается Всемирный день хлопка, а российский диктатор празднует день рождения. "Свечами" на торте для главы Кремля стали клубы дыма в небе над Феодосией в Крыму. Попадание пришлось по нефтебазе. Также взрывы были слышны возле Новофедоровки, там расположен аэродром "Саки".

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что согласно его данным, Феодосия неплохо прикрыта средствами противовоздушной обороны, однако ПВО там сегодня не сработала.

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Феодосия в этом году попала под удар не впервые

Нефтебаза, которая до сих пор пылает в Феодосии – это мощное предприятие. Есть 2 таких терминала, еще 1 в Севастополе. По словам Братчука, они отвечают за перевалку подавляющего количества нефтепродуктов, которые поступают в Крым или обрабатываются на территории полуострова.

Он напомнил, что это не первый удар по Феодосии в этом году, весной также была попытка туда попасть, тогда повреждения были меньше. Сейчас там горят резервуары с горючим, возможно, что будет повреждено оборудование, тогда завод определенный период не сможет функционировать. В Феодосии эвакуировали 300 человек.

Сегодня утром даже из Кировского, это 25 километров от Феодосии, в небе было видно эти "свечи" в честь дня рождения бункерного деда. Все символично, сегодня еще и Всемирный день хлопка, Феодосия сказала, что будет праздновать и сделала это,

– озвучил Братчук.

Что касается ударов в районе Новофедоровки, Братчук рассказал, что враг успел поднять в воздух часть самолетов из аэродрома.

Надеюсь, что попадание было не просто на территории аэродрома, но и получила повреждения инфраструктура объекта,

– рассчитывает спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Какую роль сейчас играет Керченский мост

Братчук отметил, что сегодня Керченский мост полноценно россиянами не используется, потому что те повреждения, которые в свое время ему были нанесены, повлияли на его функционирование. Враг активно использовал паромные переправы, но и они попадали под удары.

"Мост, переправы, нефтетерминалы – взаимосвязаны, это логистические цепочки и удары по этим объектам укладываются в ту стратегию, которую Украина демонстрирует по демилитаризации. Роль Крымского моста, которую он сегодня выполняет – оттянуть вражеские средства ПВО, в этом он как раз работает на Украину. Там построено 2 башни, установлены "Панцири", чтобы отражать возможные атаки", – рассказал Братчук.

К сведению! Взрывы в Феодосии прогремели около 04:30. Было уничтожено 2 резервуара с топливом, еще 3 повреждены. В результате удара есть пострадавшие. В городе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и Федько. Кроме того, ограничено движение поездов по маршруту Владиславовка – Феодосия.