Россия обстреляла освобожденный Купянск: фоторепортаж из разрушенного города

На деоккупированных украинских территориях остается угроза мощных обстрелов со стороны россиян. Военные государства-агрессора в очередной раз ударили по освобожденному Купянску.

Сегодня, 13 октября, оккупанты обстреляли населенный пункт трижды. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Достойно внимания Людей пугали нашим подразделением, они сильно удивились, – участник освобождения Купянска

Какие объекты пострадали

По словам корреспондентки, вражеский удар потерпел местный рынок. В результате обстрела уничтожен магазин. Кроме того, прилет зафиксировали рядом со зданием, в котором когда-то базировались сами россияне.

Обстрелянный Купянск / Фото 24 канала

Ситуация в освобожденном Купянске: что известно