Россия обстреляла освобожденный Купянск: фоторепортаж из разрушенного города
13 октября 2022 , 20:43Читати новину українською
На деоккупированных украинских территориях остается угроза мощных обстрелов со стороны россиян. Военные государства-агрессора в очередной раз ударили по освобожденному Купянску.
Сегодня, 13 октября, оккупанты обстреляли населенный пункт трижды. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
Достойно внимания Людей пугали нашим подразделением, они сильно удивились, – участник освобождения Купянска
Какие объекты пострадали
По словам корреспондентки, вражеский удар потерпел местный рынок. В результате обстрела уничтожен магазин. Кроме того, прилет зафиксировали рядом со зданием, в котором когда-то базировались сами россияне.
Обстрелянный Купянск / Фото 24 канала
Ситуация в освобожденном Купянске: что известно
- ВСУ полностью освободили Купянск Харьковской области от российских оккупантов. В городе снова развевается украинский флаг.
- Россияне оставили после себя только разруху, упадок и боль. Однако украинские власти убеждены: после деоккупации Купянск ждет восстановление, ведь вместе с Украиной возвращается цивилизация и порядок.
- К сожалению, даже после деоккупации местные жители не могут чувствовать себя в безопасности. Оккупанты беспощадно обстреливают город, разрушая инфраструктуру и гражданские объекты.