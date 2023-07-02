Однако в Купянско-Лиманском направлении другая ситуация. Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он отметил это направление определено как второстепенное, и на него тратится меньше ресурсов, чем на Южное.

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Резервы не тратим

На Купянско-Лиманском направлении, подчеркнул Дикий, ВСУ позволяет оккупантам находиться в наступлении.

Разрешаем немного нас побеспокоить уже их контрнаступлениями. И слово "позволяем" я употребил совершенно сознательно, потому что наше командование вероятно не хочет оттягивать туда серьезные резервы из основного направления нашего наступления,

– отметил экскомандир роты батальона "Айдар".

Что происходит на Купянско-Лиманском направлении: смотрите видео

В то же время захватчики не питают иллюзий, что они отобьют Лиман или выйдут к Осколу. А их так называемые контрнаступления осуществляются только для того, чтобы Вооруженные Силы Украины "повелись" на их действия и перебросили свои силы с Запорожского фронта или из-под Бахмута на Купянско-Лиманское направление.

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"На этих направлениях удерживаем фронт теми частями, которые там были и раньше. Резервы на это не тратим, но соответственно даем оккупантам нас немного побеспокоить, а не сами наступаем", – подчеркнул Евгений Дикий.

Обратите внимание! Сергей Череватый – заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям – отметил, что украинские силы крепко держат оборону на Купянском, и на Лиманском направлениях. И хотя враг пытался наступать на этих участках фронта, украинские силы перехватили инициативу и останавливают продвижение оккупантов.

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