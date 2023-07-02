Однак на Куп'янсько-Лиманському напрямку інша ситуація. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він зауважив цей напрямок наразі визначений як другорядний, і на нього витрачається менше ресурсів, ніж на Південний.

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Резерви не витрачаємо

На Куп'янсько-Лиманському напрямку, наголосив Дикий, ЗСУ дозволяє окупантам перебувати у наступі.

Дозволяємо трохи нас потурбувати вже їхніми контрнаступами. І слово "дозволяємо" я вжив абсолютно свідомо, тому що наше командування ймовірно не хоче відтягувати туди серйозні резерви з основного напрямку нашого наступу,

– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Що відбувається на Куп'янсько-Лиманському напрямку: дивіться відео

Водночас загарбники не мають ілюзій, що вони відіб'ють Лиман чи вийдуть до Осколу. А їхні так звані контрнаступи здійснюються тільки для того, щоб Збройні Сили України "повелися" на їхні дії й перекинули свої потужності із Запорізького фронту або з-під Бахмута на Куп'янсько-Лиманський напрямок.

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"На цих напрямках утримуємо фронт тими частинами, які там були і раніше. Резерви на то не витрачаємо, але відповідно даємо окупантам нас трошки потурбувати, а не самі наступаємо", – підкреслив Євген Дикий.

Зверніть увагу! Сергій Череватий – заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій – зауважив, що українські сили міцно тримають оборону на Куп'янському, і на Лиманському напрямках. І хоча ворог намагався наступати на цих ділянках фронту, зараз українські сили перехопили ініціативу і зупиняють просування окупантів.

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