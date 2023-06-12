Остановили волны наступления оккупантов, – военный ВСУ о достижениях на Купянском направлении
Российские захватчики последние 2 недели активизировались на Купянском направлении и подтянули туда отряды "Шторм-Z". Несмотря на это ВСУ удалось выбить врага с некоторых позиций, которые они занимали. Инициатива находится на стороне украинских защитников.
Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, у оккупантов пока остается большее количество артиллерии и достаточно боеприпасов.
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"Противник подтянул резерв "Шторм-Z", у противника пока остается больше артиллерии и достаточно боеприпасов. Но Силам обороны удалось остановить волны наступления, стабилизировать ситуацию на некоторых отрезках, выбить противника с занимаемых им позиций, крепко удерживать линию фронта. Сейчас инициатива находится на стороне Сил обороны", – сообщил он.
Военный ВСУ отметил, что преимущество ВСУ и безумные потери среди оккупантов – это титанический труд всех украинских бойцов. Также он напомнил, что очень важна поддержка от украинцев.
Россияне подтянули отряды "Шторм-Z"
Юрий Федоренко отметил, что отряды "Шторм-Z" состоят из лиц, которых завербовали в тюрьмах. Им предложили 200 тысяч рублей, контракт на полгода и полную амнистию, если они вернутся в живых.
Командир роты 92 ОМБр подчеркнул, что из 100 таких боевиков только 10 – 15 возвращаются на территорию России. Остальные становятся "двухсотыми".
Задача этих подразделений – нащупать слабые места нашей обороны, совершая ударно-штурмовые действия, называемые разведкой боем. А также измотать наши огневые средства и пехоту, которая находится на передней линии. После чего, как правило, они применяют более подготовленных военнослужащих,
– объяснил военный.
Что происходит на фронте: последние новости
- Враг продолжает сосредотачивать главные усилия на Востоке страны. За прошедшие сутки россияне нанесли 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.
- В течение суток российские захватчики продолжали наступательные операции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Сейчас там продолжаются тяжелые бои. За последние сутки произошло 25 боевых столкновений с врагом, однако украинские защитники продолжают давать отпор россиянам.
- За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.