Остановили волны наступления оккупантов, – военный ВСУ о достижениях на Купянском направлении

Российские захватчики последние 2 недели активизировались на Купянском направлении и подтянули туда отряды "Шторм-Z". Несмотря на это ВСУ удалось выбить врага с некоторых позиций, которые они занимали. Инициатива находится на стороне украинских защитников.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, у оккупантов пока остается большее количество артиллерии и достаточно боеприпасов.

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"Противник подтянул резерв "Шторм-Z", у противника пока остается больше артиллерии и достаточно боеприпасов. Но Силам обороны удалось остановить волны наступления, стабилизировать ситуацию на некоторых отрезках, выбить противника с занимаемых им позиций, крепко удерживать линию фронта. Сейчас инициатива находится на стороне Сил обороны", – сообщил он.

Военный ВСУ отметил, что преимущество ВСУ и безумные потери среди оккупантов – это титанический труд всех украинских бойцов. Также он напомнил, что очень важна поддержка от украинцев.

Россияне подтянули отряды "Шторм-Z"

Юрий Федоренко отметил, что отряды "Шторм-Z" состоят из лиц, которых завербовали в тюрьмах. Им предложили 200 тысяч рублей, контракт на полгода и полную амнистию, если они вернутся в живых.

Командир роты 92 ОМБр подчеркнул, что из 100 таких боевиков только 10 – 15 возвращаются на территорию России. Остальные становятся "двухсотыми".

Задача этих подразделений – нащупать слабые места нашей обороны, совершая ударно-штурмовые действия, называемые разведкой боем. А также измотать наши огневые средства и пехоту, которая находится на передней линии. После чего, как правило, они применяют более подготовленных военнослужащих,

– объяснил военный.

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