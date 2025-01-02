"Бои продолжаются в промке": насколько далеко россияне зашли в Курахово

В конце декабря в сети появились сообщения о вероятном захвате россиянами города Курахово в Покровском районе Донецкой области. Впрочем, аналитики DeepState опровергли эту информацию.

На самом деле противоречивая информация об оккупации города основана на том, что, глядя на карту, Курахово считают только жилую часть, объяснил 24 Каналу ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий. Однако такую же площадь занимает промзона, которая сейчас под контролем ВСУ.

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Какую часть Курахово захватили оккупанты

Ветеран антитеррористической операции заметил, что на самом деле ситуация, взяли ли россияне Курахово, или нет, зависит от того, что мы считаем Курахово. Если двигаться с востока на запад, как продвигаются оккупационные войска, то там сначала идет жилая застройка вместе с административным центром, а затем промзона.

Россиянам удалось взять все, что осталось от населенной части. Далее оккупанты уперлись в промку, которая по площади ровно такая же,

– сказал Дикий.

Промзона пока полностью наша. Украинские военные держат оборону именно там, базируясь на Кураховской ТЭЦ. Однако ветеран антитеррористической операции отметил, что Кураховская ТЭЦ – это отнюдь не "Азовсталь", где были мощные укрепления.

Впрочем, самой промзоны еще столько же, сколько было городской застройки. Основные бои сейчас сместились как раз в район промзоны, которая держится.

Обратите внимание! По мнению военного эксперта Игоря Романенко, если оккупантам удастся перерезать пути снабжения, то подразделения, которые находятся в части, подконтрольный ВСУ, будут вынуждены выйти из этой части Курахово.

Напомним, что Институт изучения войны 27 декабря сообщил о якобы захвате оккупантами Курахово. На самом деле информация об оккупации россиянами Курахово россиянами не соответствует действительности. Враг пытается захватить эту территорию, но терпит неудачи.