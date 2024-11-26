Что происходит в эпицентре войны в Украине

Попробуем разобраться, что происходит на Кураховском направлении. Ведь по состоянию на сейчас – это, по сути, эпицентр войны.

Фактор, который повлиял на систему обороны ВСУ в районе Курахово

Командование войск противника, которые оперируют на этом направлении, пытаются все-таки реализовать свой замысел по охвату украинских войск в районе Курахово с флангов. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Однако также очевидно, что в полосе вражеского УВ "Восток", в направлении на Великую Новоселку, происходят события, которые особенно приятными для ВСУ не назовешь.

Хотя усилия россиян по охвату с флангов нашей тактической группы войск непосредственно в районе Курахово идут, скажем так, "не совсем по его сценарию", то на смежных участках противник смог создать ряд новых угроз.

Передовые подразделения 90-й танковой дивизии и 51-й общевойсковой армии противника завершают вытеснение украинских войск с северного берега Кураховского водохранилища.

После того как подразделения 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад 51-й ОВА заняли Берестки и прорвались в районе Вознесенки на южный берег реки Солоненький, вопрос удержания какой-то части северного берега Кураховского водохранилища подразделениями ВСУ, очевидно, уже не стоит.

Ситуация на этом участке могла бы быть еще более негативной, но своевременные локальные контратаки ВСУ в районе Сонцовки дали шансы на то, что несмотря на постепенный отход украинских подразделений с северного берега водохранилища, оборона Курахово будет для ВСУ более результативной.

По крайней мере, противнику, который силами 20-й мотострелковой дивизии 8-й ЗВА, из состава УВ "Юг", а также той же 51-й ЗВА, наступает на Курахово с востока и юга и ведет бои уже за восточную часть поселка, будет труднее полностью вытеснить украинские войска и с южного берега Кураховского водохранилища. Или это случится не так быстро, как, в свое время, случилось в районе сел Цукурино и Горняк.

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Ключевым фактором, который, по сути, "встряхнул" всю систему обороны ВСУ в районе Курахово, стал неожиданный для украинского командования тактический прорыв противника в районе села Дальнее. Ранее похожее случилось к северу от Курахово, когда противник прорвался в Цукурино.

Выход передовых подразделений 20-й МСД противника к селу Дальнее со стороны села Победа сразу и очень резко, а главное – одновременно, усложнил украинским войскам:

оборону по реке Сухие Ялы, которую они пытались организовать против правого фланга УВ "Восток";

оборону в районе самого Курахово.

По сути, из-за ВСУ были вынуждены сворачивать оборону перед фронтом 39-й ОМСБр противника из состава его 68-го армейского корпуса, а также передовыми подразделениями 150-й МСД 8-й ЗВА россиян из состава УВ "Юг", чтобы не попасть в окружение в районе Елизаветовки и Катериновки. Вследствие этого противник начал стремительно продвигаться вдоль обоих берегов реки Сухие Ялы в общем северо-западном направлении. Так он занял Катериновку, Елизаветовку, Ильинку, и судя по всему, Романовку также.

Но несмотря на отход наших передовых подразделений из выше указанных населенных пунктов, угроза для флангов формирований ВСУ, которые обороняются на этом участке, сохраняется. Сейчас противник силами ряда подразделений двух своих бригад – 36-й ОМСБр и 37-й ОМСБр – пытается прорваться с юга в направлении Трудовое – Успеновка и выйти к селу Константинопольское. Таким образом россияне, по сути, ускоряют обращение обороны ВСУ по реке Сухие Ялы.

Россияне могут прибегнуть к кардинальным способам

Однако развитие событий в юго-восточном "углу" фронта этим не исчерпывается. Насколько я понимаю, в ближайшее время резко активизируются и главные силы всего российского УВ "Восток".

В течение нескольких последних суток россиянам удалось кардинальным образом изменить всю оперативно-тактическую ситуацию в районе ключевого пункта обороны ВСУ на Времовском направлении, а также создать вполне реальную угрозу обороне ВСУ на отрезке от Курахово до Великой Новоселки.

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Дело в том, что россияне смогли прорваться сразу по нескольким тактическим направлениям. Речь идет о:

Шахтерское – Раздольное;

Золотая Нива – Большая Новоселка;

Кроме этого, противник, похоже, намерен продвинуться в направлении Шахтерское – Большая Новоселка и Ясная Поляна – Разлив.

В первом случае, чтобы усилить давление с левого фланга на тактическую группу войск ВСУ, которая обороняется в районе Большой Новоселки и Времовки. Во втором – способствовать войскам 51-й и 8-й ЗВА противника, которые наступают на Курахово с востока и юга.

Скорее всего, командование противника хочет решить "проблему Курахово" кардинальным способом – прорывом своих ударных группировок в район поселков Андреевка и Константинополь. То есть достичь весомого оперативно-тактического результата.

Однако, это совсем не отменяет того, что россияне не могут решить целый ряд тактических задач. Вполне вероятный вариант, если к делу присоединится большая часть 5-й ЗВА противника с юга.

Неутешительные оценки

В завершение несколько оценок, которые будут неутешительные, а потому не всем понравятся. Однако превращаться в страуса сейчас точно не время.

Ситуация на Кураховском и Времовском направлениях постепенно становится критической. Да, противнику не все удается так, как он хочет, но имея весомое преимущество в силах и средствах на этих направлениях, он, скорее всего, достигнет поставленных перед собой целей.

Проблема заключается не в том, что противник применяет какие-то особые и гениальные методы и приемы организации и ведения боевых действий (они почти все понятны), а в наличии у него ряда преимуществ, которыми он научился эффективно пользоваться.

В сочетании с проблемой уровня боеспособности ВСУ (по целому ряду причин – от "кривого" мобилизационного развертывания, до банальной нехватки ВВТ и боеприпасов), это и приводит к тем результатам, которые мы наблюдаем сейчас на Кураховском и начинаем наблюдать на Времовском направлениях.