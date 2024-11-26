Фактор, який вплинув на систему оборони ЗСУ в районі Курахового

Командування військ противника, які оперують на цьому напрямку, намагаються все ж-таки реалізувати свій задум щодо охоплення українських військ в районі Курахове з флангів. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Однак також очевидно, що у смузі ворожого УВ "Схід", у напрямку на Велику Новосілку, відбуваються події, які особливо приємними для ЗСУ не назвеш.

Хоча зусилля росіян щодо охоплення з флангів нашої тактичної групи військ безпосередньо в районі Курахового ідуть, скажімо так, "не зовсім за його сценарієм", то на суміжних ділянках противник спромігся створити низку нових загроз.

Передові підрозділи 90-ї танкової дивізії та 51-ї загальновійськової армії противника завершують витіснення українських військ з північного берега Курахівського водосховища.

Після того, як підрозділи 5-ї та 110-ї окремих мотострілецьких бригад 51-ї ЗВА зайняли Берестки та прорвалися в районі Вознесенки на південний берег річки Солоненький, питання утримання якоїсь частини північного берега Курахівського водосховища підрозділами ЗСУ, очевидно, вже не стоїть.

Ситуація на цій ділянці могла б бути ще більш негативною, але своєчасні локальні контратаки ЗСУ в районі Сонцівки дали шанси на те, що попри поступовий відхід українських підрозділів з північного берега водосховища, оборона Курахового буде для ЗСУ більш результативною.

Принаймні, противнику, який силами 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї ЗВА, зі складу УВ "Південь", а також тієї ж 51-ї ЗВА, наступає на Курахове зі сходу та півдня та веде бої вже за східну частину селища, буде важче повністю витіснити українські війська й з південного берега Курахівського водосховища. Або це трапиться не так швидко, як, свого часу, трапилось в районі сіл Цукурине та Гірник.

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Ключовим фактором, який, по суті, "струсонув" усю систему оборони ЗСУ у районі Курахового, став неочікуваний для українського командування тактичний прорив противника в районі села Дальнє. Раніше схоже трапилося на північ від Курахового, коли противник прорвався у Цукурине.

Вихід передових підрозділів 20-ї МСД противника до села Дальнє з боку села Побєда зразу й дуже різко, а головне – одночасно, ускладнив українським військам:

оборону по річці Сухі Яли, яку вони намагалися організувати проти правого флангу УВ "Схід";

оборону в районі самого Курахового.

По суті, через ЗСУ були вимушені звертати оборону перед фронтом 39-ї ОМСБр противника зі складу його 68-го армійського корпусу, а також передовими підрозділами 150-ї МСД 8-ї ЗВА росіян зі складу УВ "Південь", щоб не потрапити в оточення в районі Єлизаветівки та Катеринівки. Внаслідок цього противник почав стрімко просуватися вздовж обох берегів річки Сухі Яли у загальному північно-західному напрямку. Так він зайняв Катеринівку, Єлизаветівку, Іллінку, й судячи зі всього, Романівку також.

Та попри відхід наших передових підрозділів з вище зазначених населених пунктів, загроза для флангів формувань ЗСУ, які обороняються на цій ділянці, зберігається. Зараз противник силами низки підрозділів двох своїх бригад – 36-ї ОМСБр та 37-ї ОМСБр – намагається прорватися з півдня у напрямку Трудове – Успенівка та вийти до села Костянтинопольське. У такий спосіб росіяни, по суті, прискорюють звертання оборони ЗСУ по річці Сухі Яли.

Росіяни можуть вдатися до кардинальних способів

Однак розвиток подій у південно-східному "куті" фронту цим не вичерпується. Наскільки я розумію, найближчим часом різко активізуються й головні сили всього російського УВ "Схід".

Протягом кількох крайніх діб росіянам вдалося кардинальним чином змінити усю оперативно-тактичну ситуацію в районі ключового пункту оборони ЗСУ на Времівському напрямку, а також створити цілком реальну загрозу обороні ЗСУ на відтинку від Курахового до Великої Новосілки.

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Річ у тому, що росіяни змогли прорватися зразу по кількох тактичних напрямках. Мовиться про:

Шахтарське – Роздольне;

Золота Нива – Велика Новосілка;

Окрім цього, противник, схоже, має намір просунутись у напрямку Шахтарське – Велика Новосілка та Ясна Поляна – Розлив.

У першому випадку, аби підсилити тиск з лівого флангу на тактичну групу військ ЗСУ, яка обороняється в районі Великої Новосілки та Времівки. У другому – сприяти військам 51-ї та 8-ї ЗВА противника, які наступають на Курахове зі сходу та півдня.

Скоріш за все, командування противника хоче вирішити "проблему Курахового" найкардинальнішим способом – проривом своїх ударних угрупувань в район селищ Андріївка та Костянтинопіль. Тобто досягти вагомого оперативно-тактичного результату.

Однак, це зовсім не скасовує того, що росіяни не можуть вирішити цілу низьку тактичних завдань. Цілком ймовірний варіант, якщо до справи долучиться більша частина 5-ї ЗВА противника з півдня.

Невтішні оцінки

На завершення декілька оцінок, які будуть невтішні, а тому не всім сподобаються. Однак перетворюватися на страуса зараз точно не час.

Ситуація На Курахівському та Времівському напрямках поступово стає критичною. Так, противнику не все вдається так, як він хоче, але маючи вагому перевагу у силах та засобах на цих напрямках, він, скоріш за все, досягне поставлених перед собою цілей.

Проблема полягає не в тому, що противник застосовує якісь особливі та геніальні методи і прийоми організації та ведення бойових дій (вони майже всі зрозумілі), а в наявності у нього низки переваг, якими він навчився ефективно користуватися.

У поєднанні із проблемою рівня боєздатності ЗСУ (через цілу низку причин – від "кривого" мобілізаційного розгортання, до банальної нестачі ОВТ та боєприпасів), це і призводить до тих результатів, які ми спостерігаємо зараз на Курахівському й починаємо спостерігати на Времівському напрямках