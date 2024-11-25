Формат війни, у якому Росія справжній професіонал

Показово, що ще не пройшло і місяця з повідомлення польської прокуратури про підготовку росіянами терактів на рейсах тієї ж компанії DHL, що мали відбуватися у напрямку США та Великої Британії. І от літак DHL вибухає у небі Литви. Про це повідомив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Минулого тижня, після інформації про дозвіл завдавати ударів західними ракетами по Росії, я прогнозував саме таку "відповідь" з боку росіян. Нарощування тероризму у державах НАТО.

Це абсолютно вписується у логіку терористичної російської держави. Завдавати прямої відповіді ракетами росіяни поки що бояться, хоча і кричать скрізь про "вступ у війну з НАТО". Саме тому вони будуть накручувати маховик тероризму. Можете не сумніватися. Дійде і до цивільних літаків, різанин у людних місцях та вибухів будинків.

Головний російський терорист, у властивій йому манері, буде висловлювати "співчуття" та "шкодувати" щодо того, що "політичні розбіжності не дають їм разом з західними державами боротися проти тероризму".

Україна давно домагається визнання Росії державою, яка спонсорую тероризм. Це може зробити Білий дім, але не хоче, бо "не на часі", і взагалі "не треба закривати шляхи дипломатії".

Тому навіть такий відвертий теракт як удар по "Охматдиту" вони воліли не помічати. Хоча навіть матеріалів, зібраних ДБР та СБУ, цілком достатньо, аби все було зрозуміло. Зрозуміло, що це теракт, здійснений з метою залякування цивільних українців.

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Захід займав просту позицію. Так, це теракти. Але теракти "усього лише" проти українців. Тому можна не зважати. Вони думали, що терористи обмежаться Україною, і знову помилилися. Починається терористична війна Росії проти НАТО.

Це якраз той формат війни, де Росія сповнена професіоналів та кваліфікованих фахівців. Росіяни вміють це робити, можете навіть не сумніватися. Технологію відпрацьовували не одне десятиліття. І що на це відповісти? Це ж треба буде доводити. Знаходити докази. А вал паніки буде ширитися, і саме на нього буде спиратися рашизм.

Не можна ігнорувати тероризм. Навіть якщо цей тероризм "усього лише" проти України. Адже цей тероризм прийде і до вас.