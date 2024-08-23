Россия слабая, ее можно победить: авиаэксперт оценил, как Воздушные силы бьют врага на Курщине

Украинские беспилотники демонстрируют, что могут долетать на большие расстояния вглубь России. Поэтому спрятаться и обезопасить свою авиацию России становится все сложнее.

Об этом отметил в эфире 24 Канала эксперт по авиации, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что ресурс самолетов противника уменьшается.

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Украинская авиация наносит удары на Курщине

После объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения из приграничья Курской области для ведения оборонительных действий враг активно занимает гражданские объекты в населенных пунктах Курской области. Однако пилотам тактической авиации Воздушных сил Украины удается наносить результативные удары по местам сосредоточения противника, его технике и позициям, применяя высокоточные бомбы.

Эксперт по авиации объяснил, что количество средств ПВО в России не позволяет защитить большинство ее территорий или важных объектов. Это видно из ударов, которые наносятся по российским аэродромам.

Есть ряд потребностей работать по перерезанию логистической составляющей на территории Курской области, у нас есть возможность использовать французские авиабомбы HAMMER, чтобы уничтожать мосты и переправы,

– озвучил Храпчинский.

Авиаэксперт отметил, что украинская авиация и раньше использовала такие средства, но в случае с Курской областью, эти кадры обнародовали, потому что это, по его словам, вдохновляет украинцев и военных.

"Это помогает понять, что Россия слабая, ее можно победить. Для ударов применяются украинские самолеты и это показательно, что они в российском воздушном пространстве наносят удары по стратегическим объектам. В Украине есть большое количество самолетов, которые были переоснащены для того, чтобы можно было эксплуатировать американское вооружение, в частности ракеты Storm Shadow (МиГ-29, Су-24)", – подытожил Храпчинский.