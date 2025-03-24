В Курской и Белгородской областях сложилась интересная ситуация

Окружения украинских войск на Курщине не было. Были сложные условия для их вывода в Сумскую область. Украина до сих пор удерживает ориентировочно четыре села в Курской области. Это означает, что плана по выводу всех украинских войск оттуда не было. Планировалось занять высоты для лучшей обороны, а не отход к границе.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке, добавив, что россияне пытались перерезать главный путь снабжения тех украинских сил, которые остались на Курщине, устроив осаду.

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Какая может быть цель у ВСУ в отношении российских областей?

Журналист рассказал, что россияне продвинулись в два села в Сумской области: первое взяли полностью, а второе (Басовка) наполовину. Его захватили 10 оккупантов на квадроциклах. Украинская армия уничтожила эти вражеские отряды, а вчера, со слов Рёпке, появилось новое видео с Басовки. Из него видно, что один из тех россиян, который выжил, сдался в плен украинским бойцам, которые находились на другой стороне дороги.

"Это означает, что ВСУ присутствуют в этом селе, они защищают последний путь снабжения в Суджу. Ситуация очень интересная, потому что на Курщине осталось определенное количество украинских войск, но в соседней Белгородской области украинские бойцы атаковали ряд сел", – рассказал журналист.

Такими действиями, по словам Рёпке, ВСУ подтвердили, что есть цель создать буферную зону внутри России. Сейчас он не видит, чтобы российская армия продвигалась вперед.

"После падения Малой Локни еще 25 сел и Суджа упали в период двух дней. Это было сложное время для украинцев, но сейчас они находятся на новой позиции для обороны, их не вытесняют из Курщины", – озвучил Рёпке.

Ситуация на границе Сумщины и Курщины: смотрите на карте

Враг хочет отомстить, ВСУ подготовили для него "сюрприз"

Согласно информации журналиста, на Сумщину с севера и востока подходят российские войска из Курской и Белгородской областей. Там, по его словам, сложная и угрожающая ситуация.

Россияне стремятся отомстить, потому что украинская армия пересекла их границу, что является абсолютно правильно и законно с точки зрения международного права, потому что эти две страны находятся в состоянии войны,

– подчеркнул журналист.

Рёпке рассказал, что держит связь с украинскими солдатами, которые находятся на этом направлении. По его словам, они заверили, что за семь месяцев построили мощное укрепление на Сумщине.

"Если россияне действительно придут, им придется проходить эти фортификации. ВСУ могут уничтожить их, как это сделали с отрядами в Басовке", – спрогнозировал журналист.

Что получила КНДР от России, отдав в жертву своих солдат?

Аналитик издания BILD обратил внимание на то, что северокорейские военные исчезли с линии фронта, за последние три недели их там не видели. По его словам, это не означает, что они вернулись в Северную Корею, они могли перебазироваться в казармы на Курщине.

Они не представляют большой угрозы, мы их уже видели раньше, это было похоже на "мясные" штурмы как во время Корейской войны в 50-х годах, но они не были эффективными. Их отслеживают украинские БпЛА и артиллерия,

– объяснил Рёпке.

КНДР, отдав своих военных России, которые участвовали в боевых действиях на Курщине, получила от страны-агрессора технологии для производства дронов. Кроме этого, со слов журналиста, Северная Корея получила российский уголь.

У северокорейской армии не было никакого опыта ведения боевых действий в течение 60 лет. Поэтому, как объяснил Рёпке, для офицеров КНДР, которые следили за событиями на фронте на расстоянии – это был полезный опыт в отличие от тех северокорейских солдат, которые полегли на поле боя.