Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, озвучив, что в процессе проведения курской операции удалось достичь не только оборонительную цель, но и еще 2 крайне важные.

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Украина действовала на опережение

Свитан отметил, что со стороны Украины было достаточное количество войск на границе с Россией возле Курщины, чтобы нанести превентивный удар. Россияне такого точно не ожидали со стороны СОУ, более того – они не могли себе и представить, что украинские силы войдут на российскую территорию.

Им кто-то из Белого дома пообещал, что война на российскую землю никогда не перекинется. Эти договоренности, которые были еще в 2021 году, не оправдались. Украина применила эффект неожиданности, военные иногда идут напролом, не обращая внимание на политиков и какие-то там договоренности, тогда операция удается. Пример этому курская операция,

– отметил Свитан.

3 этапа курской операции

Со стороны Сил обороны Украины зашло на Курщину ориентировочно 10 тысяч человек. По словам Свитана, если российская группировка там составит 100 тысяч солдат, тогда противник может остановить украинские войска. Есть и второй вариант развития событий, который заключается в том, что СОУ могут выйти оттуда самостоятельно.

1-й этап был опережающий, 2-й заключался в том, чтобы взять большое количество российских военных в плен, закрыв их в "котле", 3-й этап – ввести сковывающий режим. Уже более 60 тысяч российских солдат туда направлено. Поэтому на данный момент уже выполнена и 3-я задача. Не исключаю возможности, что на 3-м этапе можно остановиться,

– озвучил Свитан.

Если Россия не начнет снимать и перебрасывать на Курщину войска с восточного фронта, тогда, по мнению военного эксперта, СОУ будут дальше продвигаться в Курской области и расширять там подконтрольную Украине зону.

В чем смысл сковывающей операции? Малыми силами на важном для врага направлении сковывать его большие войска, чтобы он на приоритетном для Украины направлении не продолжал наступательные действия. Это то, что сейчас происходит, то есть перетекание войск. Поэтому, как минимум, курская операция уже выполнила 3 задачи,

– подытожил Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что дальнейшее развитие курской операции будет зависеть от действий противника.

Важно! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перечислил основные цели, которые стояли перед курской операцией. Среди таких: перенос боевых действий на территорию противника, уменьшив угрозу наступления на фронте в Украине; недопущение использования Курска для новых атак; пополнение обменного фонда.