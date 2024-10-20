Ситуация на Курщине остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки врага перехватить инициативу

Несмотря на все попытки врага перехватить инициативу, ситуация в Курской области остается под контролем Сил обороны. Украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ. Александр Сырский отметил, несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели.

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Какая ситуация в Курской области сейчас

Главком рассказал, что работал в воинских частях и подразделениях, которые действуют на Сумщине и в Курской области. Отметил, что украинские защитники храбро и эффективно выполняют боевые задачи.

Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем,

– подчеркнул Сырский.

Генерал провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров и их предложения относительно дальнейших действий, также оказал помощь в решении проблемных вопросов.

Сырский провел работу в бригадах, которые действуют на Сумщине и Курщине / Фото из фейсбука Главкома

Сырский заявил, что, учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь.

Несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели,

– подчеркнул Главнокомандующий.

Также выразил благодарность нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество, стойкость и неустанный ратный труд.

"Борьба за Украину продолжается", – подчеркнул Главком.