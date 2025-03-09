Курская версия операции "труба": почему россияне провалились и какую цель ставили

Враг активизировался на Курщине. Россияне прибегают к любым методам, чтобы вытеснить Силы обороны Украины из Курской области. Российские оккупанты решили применить способ, который использовали ранее на Востоке Украины, но на Курщине он завершился неудачно.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала рассказал, что россияне в Донецкой области использовали инфраструктуру в виде трубопроводов, в частности коллекторов, таким образом заходили вглубь украинских позиций. Они продвигались как крысы внутри труб.

Смотрите также Россияне пытаются вытеснить ВСУ с Курщины: ISW рассказали об оперативной обстановке

Почему операция врага провалилась?

На Курщине противник пытался реализовать такой же сценарий, но он оказался провальным. Ступак назвал 2 причины, почему противник потерпел неудачу в Курской области.

Украинские военные их увидели. Потом уничтожили. К тому же Россия плохо подготовилась к этой операции, определенное количество штурмовиков осталось в трубе, они не смогли выйти из-за недостатка воздуха,

– рассказал Ступак.

Сейчас цель российских войск в Курской области – перерезать дорогу, которая соединяет Сумы с Суджой, по которой обеспечивается логистика украинского войска. Враг хочет лишить Силы обороны Украины пищевых продуктов и тяжелой техники, доставляемых этой автодорогой. Экс-сотрудник СБУ предположил, что делать выводы, что в целом происходит на Курщине, можно будет в понедельник, 10 марта, после обеда.