Какие территории потеряла Россия в Курской области: анализ ISW
Источник:ISW
Аналитики Института изучения войны подтвердили продвижение рейдовых групп на западе Курской области. Россияне признают потери, несмотря на попытки стабилизировать ситуацию.
По словам экспертов, успешное наступление было осуществлено именно на западном и северо-западном направлениях в Курской области. Российские блогеры заявляют об "уменьшении активности противника", но подтверждают потерю контроля над некоторыми территориями.
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Последствия вторжения в Курскую область
Видеоматериалы и отчеты свидетельствуют об успешных действиях рейдовых групп в таких населенных пунктах:
- Снагость (южнее Коренево);
- Кремнево (восточнее Коренево);
- Ольговка (восточнее Коренево и западнее Кремневого);
- Черкасское Поречное (севернее Суджи);
- Малая Локня (северо-западнее Суджи);
- Мартыновка (северо-восточнее Суджи);
- Заолешенка (юго-восточнее Гончаровки).
Населенные пункты, которые потеряли россияне в Курской области: смотрите на карте от Google maps
Как констатируют аналитики, глубина прорыва с 10 на 11 августа составляет 25 километров в Беловском районе Курской области. Российские официальные лица признали продвижение мобильных групп, хотя и заявляют о "стабилизации ситуации".
Нет никаких признаков того, что эти группы остаются в этом районе или что украинские силы действуют за пределами непосредственной границы в Беловском районе,
– акцентируют в ISW.
По словам исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, российские силы якобы отбили попытку прорыва "украинских диверсионно-разведывательных групп".Обратите внимание! Российские военные блогеры описывают события в Курской области как "успешный прорыв Вооруженных Сил Украины". Они сетуют, что "противнику позволили захватить" стратегически важные территории.
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Кроме того, эксперты ISW утверждали, что вторжение в Курскую область создает угрозы для операций России в Украине и стабильности режима Путина.
Теперь Кремль должен рассматривать длинную границу с Украиной как потенциальный фронт, хотя раньше это была "спящая зона".
Очевидно, вскоре российское командование придет к выводу о необходимости дополнительных сил и средств для эффективного использования укрепленных позиций, чтобы предотвратить возможные будущие операции рейдовых групп в Курской области.