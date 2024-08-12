Как проходит операция в Курской области: Самусь разобрал ее особенности

Власти Беловского района Курской области и Краснояружского района Белгородской области России призвали местное население эвакуироваться из-за напряженной ситуации. В СМИ распространяется информация, что якобы украинские БТР заметили в деревне Гирьи Беловского района. Расширение фронта свидетельствует о том, что операция на Курщине проходит успешно.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, добавив, что, не зная в чем заключается замысел операции на Курщине, сейчас полностью спрогнозировать дальнейшие действия командования – трудно.

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Войска будут закрепляться на новых территориях

Эксперт рассказал, что новые силы вводятся на территорию тогда, когда есть успех операции, поскольку требуется усиление импульса войск, необходимо закрепляться в новых регионах, создавать там оборонительные рубежи.

"Надо укреплять те территории, которые войска уже взяли под свой контроль, потому что нельзя постоянно только двигаться вперед. Очевидно, что враг, который будет посылать все больше резервов в этот район, попытается перерезать коммуникации вооруженных сил, которые там проводят операцию, а также попытается охватить передовые подразделения", – считает Самусь.

Россия не может остановить войска, потому что не была готова к событиям на Курщине

Самусь отметил, что успех операции на Курщине связан с тем, что шаг за шагом профессионально, как это должно быть в соответствии с замыслом, осуществляется продвижение и закрепление сил, которые зашли в Курскую область несколько дней назад. Он подчеркнул, то, что сейчас эти войска начали окапываться на Курщине – верная тактика.

По словам эксперта, Россия не может остановить эти вооруженные силы из-за того, что была шокирована этой ситуацией и не была готова к такому развитию событий в Курской области. Разведка видела войска на границе, но здесь сыграло важную роль принятие конечного решения, учитывая полученную российским генштабом информацию. В России разведданные проигнорировали, вероятно, что восприняли это как провокацию или попытку другой стороны ввести российские войска в заблуждение, чтобы те направили резервы на Курщину.

Российское командование в этой ситуации проиграло. Сейчас ему уже трудно нейтрализовать эту угрозу, потому что силы, которые наступают, прорвали рубежи, которые строились на границе, а дальше тех рубежей уже и нет,

– отметил Самусь.

Самусь прогнозирует, что к тем территориям Курщины, где уже закрепились вооруженные силы – россияне в ближайшее время подойти не смогут. Теперь российской армии придется создавать определенные оборонительные позиции, строить их уже на отдаленной местности.