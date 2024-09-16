Радоваться "рано": аналитик DeepState проанализировал взятие врага в окружение в Курской области

На одном из участков Курской области россияне попали в окружение. Однако по состоянию на сейчас делать какие-либо выводы по этому поводу еще рано.

Так об этом высказался соучредитель и аналитик платформы Deep state Роман Погорелый в комментарии РБК-Украина. Сейчас Вооруженные Силы Украины продолжают работать в Курской области, где сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Россияне попали в окружение в Курской области

Сейчас россияне пытаются контратаковать на западных флангах той территории, где находятся наши военные. Кое-где врагу удалось вернуть под свой контроль определенные населенные пункты. Но ситуация динамичная, в связи с чем там все переходит из рук в руки.

Как отметил Роман Погорелый, после последнего обновления в районе Курской области можно увидеть "очень интересную зону серую" в окружении.

Кацапы находятся в окружении. Они там где-то пытаются определенными путями пробиваться, чтобы предоставлять подкрепление. Наши военные с ними ведут бои. То есть картина там очень интересная. Но опять же какие-то выводы делать трудно и рано,

– отметил аналитик.



"Серая" зона окружения / Скриншот 24 Канала с DeepState

В то же время по его словам, по состоянию на сейчас ему неизвестно количество россиян, которые находятся в окружении. Несмотря на отсутствие соответствующих данных он выразил надежду, что врагу не удастся выйти из вышеупомянутого окружения.

Напомним, недавно на Курщине российские войска начали свое контрнаступление. Впрочем, похоже, оно идет не по плану, ведь российские власти заявили об обязательной эвакуации населения из некоторых районов. В частности, речь идет о Рыльском и Хомутовском районах.