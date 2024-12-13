Продолжаются жестокие бои: за кем сейчас инициатива на Курском направлении

Российская армия в начале ноября начала третье контрнаступление в Курской области. С тех пор противнику удалось взять под контроль совсем небольшую территорию.

То есть можно констатировать провал этого наступления, ведь путинская армия по-прежнему давит в районе Зеленого Пути, Новоивановки, сказал 24 Каналу военный аналитик Ян Матвеев. На других направлениях, где российские войска пытались наступать, существенных изменений также нет. В то же время украинская оборона в Курской области держится хорошо.

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Какая позиция украинской и российской армий на Курщине

На Курщине сосредоточена значительная группировка врага. Россияне делают серьезные усилия, чтобы взять под свой контроль всю территорию Курской области.

Жестокие и масштабные бои развернулись вокруг маленького села Дарьино. Вооруженные Силы там контратаковали,

– отметил Матвеев.

Опасность российского продвижения возле села Дарьино в том, что дальше армия России могла бы двигаться к селу Свердликово. Силы обороны увидели эту опасность, контратаковали и отбили атаку противника. Теперь село Дарьино в так называемой серой зоне и, скорее всего, его никто не контролирует.

Однако самое главное, что оккупанты не имеют контроля над переправой через реку Снагость. Российские солдаты вынуждены каждый раз форсировать реку, когда пытаются штурмовать. Соответственно, это делает путинскую армию более уязвимой, чем пользуются Вооруженные Силы,

– сказал военный аналитик.

С другой стороны, россиянам удалось выбить украинские силы из села Плехово, бои за которое шли последние 3 – 4 недели. Сначала российские военные пытались атаковать колоннами, из них 2 – 3 Силы обороны разбили. Кроме того, есть небольшое продвижение к Судже.

Впрочем, есть нюанс – Плехово расположено по другую сторону сразу двух рек, и оттуда невозможно идти прямо, например на Суджу,

– добавил Матвеев.

В общем если смотреть на позицию обеих армий, то украинские войска согласно плану наносят серьезные потери россиянам и постепенно отходят, если трудно удерживать позиции, а у российской армии не получается полностью выбить ВСУ.

Напомним, что россиянам уже удалось отвоевать 40 процентов территории, которую заняли ВСУ во время Курской операции. Впрочем, Силы обороны не сдаются. Геолокационные кадры за 7 декабря свидетельствуют, что ВСУ продвинулись в центре Погребков и, вероятно, взяли под контроль Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину.