В домах плавают трупы, – женщина из оккупированной Херсонщины в слезах рассказала ужасные детали

После уничтожения россиянами Каховской ГЭС больше всего пострадало левобережье Херсонщины. Оккупанты лишили людей любой возможности спастись.

Об этом 24 Каналу рассказала пострадавшая с левобережья Херсона. Пожелавшая сохранить анонимность женщина убеждена, что Россия совершает геноцид.

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"9 июня люди, которые смогли добраться до поселка Правые Солонцы, увидели погибших, лежавших на крышах своих домов. Пожилые люди, которые не смогли выбраться на крышу, – плавают прямо в домах трупами", – сказала со слезами на глазах пострадавшая.

Какая ситуация на оккупированной Херсонщине: смотрите видео

Вода сходит, но проблемы остаются

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС и не эвакуируют жителей оккупированного левобережья. Пока известно о 10 погибших на подконтрольной Украине территории, еще 9 – на временно оккупированных. Кроме этого, 42 человека считаются пропавшими без вести. Среди них 7 – это дети.

Вода понемногу сходит. Но на днях был ливень, и в наиболее пострадавших районах вода стоит до 2,5 метра. Людям нечего пить, есть, все затоплено.

Проводится ли эвакуация

По словам женщины, все происходит очень хаотично. Было много разной информации. Сначала, что эвакуируют только с российскими паспортами, потом – только детей и женщин.

Неизвестна судьба людей, которых российская оккупационная власть эвакуировала первыми. Кто-то говорит, что их закрыли в Железном Порту и Скадовске и не выпускают, не дают связи. Говорят, что россияне рвут их украинские паспорта.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко