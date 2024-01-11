Ловушка для врага, – военный эксперт о плацдарме ВСУ на левобережье Херсонщины

Вооруженные Силы Украины продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Херсонской области. Сейчас в районе села Крынки продолжаются ожесточенные бои.

Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, с какой целью Силы обороны удерживают позиции на левобережье Херсона. Кстати, некоторые эксперты считают, что пребывание ВСУ на левом берегу Днепра стало одной из величайших ловушек для оккупантов за всю войну.

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"Украинский плацдарм в Крынках – это ловушка для вражеской армии, ведь россияне пытаются каждый раз оттеснить наши войска с левого на правый берег и попадают под удар украинской артиллерии, которая превращает в пепел огромное количество личного состава вражеской армии и техники. Однако сейчас возникла критическая ситуация с обеспечением украинских бойцов", – сказал Селезнев.

По его словам, то, что делают наши военные, которые держат участок фронта на левом берегу Днепра, это вне человеческих возможностей. Но даже вопреки всем трудностям, наши воины ведут оборонительные бои и держат плацдарм.

Мужество, рвение и героизм наших морских пехотинцев, воинов территориальной обороны и пограничников уже сейчас навеки вписаны в историю этой войны,

– добавил Селезнев.

По мнению военного эксперта, в нынешних условиях вряд ли удастся построить понтонные мостовые переправы и обеспечить постоянную логистику между правым и левыми берегами. Враг следит за перемещением даже небольших скоростных катеров и лодок.

Что происходит на левобережье Херсона