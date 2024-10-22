Штурмуют там постоянно, – военный сказал, как действует враг на Лимано-Бахмутском направлении

Российские войска пытается постоянно штурмовать на Лиманском направлении. Для того чтобы прорвать украинскую оборону врагу не жалко ни личного состава, ни техники.

Об этом 24 Каналу сказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. Он отметил, что врагу удается достигать минимального успеха ценой значительных потерь.

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Россияне ценят технику, а не людей

На линии, где оборону держит бригада "Рубеж", одним из самых горячих направлений является населенный пункт Спорное. В течение последнего месяца на этом оттенке фронта украинские военные уничтожили примерно 30 единиц техники различного вида – танков, БТР, МТЛБ и тому подобное.

Противник постоянно штурмует. Ценой 30 единиц техники врагу все же удалось захватить несколько наблюдательных пунктов,

– отметил Отченаш.

На самом деле россияне долгий период не проводили штурмы с техникой. Оккупанты в течение 2 – 3 месяцев накапливали технику и сейчас начали ее применять в большом количестве.

Есть период, когда противник не применяет технику, боится высовываться даже из своих ангаров из-за того, что как только мы видим движение или слышим звук техники, то сразу туда вылетает разведка, а потом FPV-дроны, бомберы и тому подобное,

– сказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная".

В то же время ни для кого не секрет, что офицерскому составу воинских частей безразлично на своих солдат. Они сознательно отправляют их на смерть.

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"Если солдату что-то не нравится и он выступает против, то его могут просто расстрелять. У нас были перехваты разговоров, в которых рассказывают, что если военнослужащие отказывались идти на штурм, то их просто ликвидировали", – добавил Отченаш.