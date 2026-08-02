Россияне чаще попадают в плен, – капитан 66 ОМБр рассказала о ситуации на Лиманском направлении

Россияне, хотя и не прекращают попыток продвигаться в Лиманском направлении, однако никаких преимуществ не добились. Украинские войска не только сдерживают продвижение врага, но и активно берут оккупантов в плен.

Об этом 24 Каналу рассказала капитан танкового батальона 66 ОМБр им. Мстислава Хороброго Ирина Голуб, объяснив, почему россиян побуждает идти воевать в Украину. Также военная сообщила о том, что происходит на Лиманском направлении.

Оккупанты жалуются на плохое обеспечение в армии

Голуб отметила, что нарративы россиян, попадающих в плен, изменились. Враг становится все более деморализованным, поскольку его логистика стала максимально затруднена благодаря самоотверженной работе украинских пилотов, артиллерии и других средств.

"Каким бы мотивированным бойцом ты ни был, но, находясь длительное время без еды и воды, твоя выносливость рано или поздно иссякнет. Поэтому россияне чаще и охотнее сдаются в плен", – пояснила капитан танкового батальона.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите видео

Основная мотивация оккупантов, по ее словам, – это деньги. Они не скрывают, что подписывают контракты исключительно ради материальных выгод. Но, оказавшись на войне, эти наемники очень быстро осознают, что все далеко не так, как им внушали их пропагандисты.

Они часто жалуются на плохое снабжение и на бесчеловечное отношение со стороны своих командиров. В армии оккупантов нет понимания того, что ты можешь быть ранен: неважно, в каком ты состоянии, пока жив, должен двигаться только вперед. Поэтому попасть к нам в плен для них – это надежда на то, что они останутся живы,

– подчеркнула она.

Украинские защитники, как отметила Голуб, постоянно берут в плен россиян для того, чтобы пополнять обменный фонд и чтобы наши ребята, которые сейчас, к сожалению, находятся в российском плену, смогли вернуться домой.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Также капитан танкового батальона объяснила задачи врага на Лиманском направлении, которые за летний период не изменились. Стратегическая цель 20 и 25 армий, воюющих на этом направлении, – выйти на рубежи рек Оскол и Северский Донец, форсировать эти реки и создать условия для окружения Краматорско-Славянской агломерации.

"Однако подразделения 3 армейского корпуса и 66 отдельной механизированной бригады прилагают максимум усилий, чтобы сорвать эти планы противника. И в этом вопросе мы добиваемся значительного успеха и делаем даже, возможно, немного больше", – отметила Ирина Голуб.

Каковы планы противника на Лиманском направлении?

В целом, по ее словам, на Лиманском направлении противник не отказывается от своих планов по продвижению. Он постоянно предпринимает попытки накопления личного состава и наращивания интенсивности штурмовых действий.

"В основном россияне наступают небольшими группами, активно используя "зеленку", поскольку сейчас летний период, особенности рельефа и все возможные способы вклиниться в наши боевые порядки. Если противник не может продвинуться через заросли, он пытается сделать это через открытую местность. Также он активно использует тепловизионные накидки, чтобы затруднить свое обнаружение нашими средствами разведки", – рассказала капитан танкового батальона.

Танковый батальон 66 ОМБр им. Мстислава Хороброго, который воюет на Лиманском направлении, проводит сбор средств на дроны. Именно беспилотники позволяют украинским защитникам менять ход событий на поле боя, а для горячих направлений, в частности в Донецкой области, они сейчас крайне необходимы. Присоединиться к сбору средств можно по этой ссылке.

Боевые действия на Лиманском направлении, по ее мнению, стали более интеллектуальными. Враг придумывает разнообразные способы для продвижения вперед. Силы обороны, в свою очередь, разгадывают эти замыслы противника, действуют на опережение и активно противодействуют.

За летние месяцы оккупанты не смогли добиться каких-либо весомых успехов. Что касается нашей бригады, то за последние полгода мы не потеряли ни одной позиции и не отдали ни одного метра нашей родной украинской земли. Наоборот – мы смогли нарастить свои огневые возможности и увеличили так называемую "зону контроля". Поэтому ситуация у нас полностью под контролем, и благодаря хорошо спланированным действиям Сил обороны враг несет здесь значительные потери,

– подчеркнула Голуб.

Она добавила, что на Лиманском направлении россияне сейчас не используют тяжелую бронетехнику, потому что такие наступления заканчиваются быстрее, чем успевают начаться. Несколько раз они пытались начать механизированный штурм еще во время зимне-весенней кампании, но все закончилось тем, что их техника сгорела. Поэтому на сегодняшний день в своих штурмовых действиях оккупанты опираются на пехоту и применяют тактику малых групп.

Напомним, что спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что для врага сложилась тяжелая ситуация на Лиманском направлении. И для этого есть несколько причин. Речь идет об активной работе дронов, эффективных инженерных заграждениях и отсутствии проблем с личным составом, потому что на относительно нешироком участке сосредоточено довольно много украинских военных.