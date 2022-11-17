ВСУ по направлению Сватово-Кременная понемногу вытесняют врага, – Гайдай

В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Сейчас Вооруженные Силы Украины вытесняют российских оккупантов вдоль трассы Сватово-Кременная.

К тому же захватчики пытаются захватить Белогоровку. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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ВСУ дают отпор врагу

Как рассказал Гайдай, сейчас продолжаются мощные бои по двум направлениям. Первый – Сватово-Кременная. Там ВСУ удается оттеснять понемногу врага.

Во всех крупных городах местные жители говорят о том, что они слышат, как продолжаются сражения по линии фронта. Другое направление – Белогоровка, там не останавливаются попытки российско-оккупационных войск снова захватить контроль над территорией, которая когда-то была мирной деревней Белогоровка,

– отметил глава региона.

По словам Гайдая, в разрушенных Северодонецке, Лисичанске и Рубежном оккупанты не начали отопительный сезон. Поэтому в многоэтажных жилых домах люди отапливают дровами.

"Оккупанты говорят, что ничего ремонтировать не будут, придут ваши "укры" и пусть все ремонтируют. То есть они морально готовы, что эти населенные пункты будут деоккупированы", - подчеркнул Гайдай.

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