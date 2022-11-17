ВСУ по направлению Сватово-Кременная понемногу вытесняют врага, – Гайдай
Источник:Сергей Гайдай
В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Сейчас Вооруженные Силы Украины вытесняют российских оккупантов вдоль трассы Сватово-Кременная.
К тому же захватчики пытаются захватить Белогоровку. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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ВСУ дают отпор врагу
Как рассказал Гайдай, сейчас продолжаются мощные бои по двум направлениям. Первый – Сватово-Кременная. Там ВСУ удается оттеснять понемногу врага.
Во всех крупных городах местные жители говорят о том, что они слышат, как продолжаются сражения по линии фронта. Другое направление – Белогоровка, там не останавливаются попытки российско-оккупационных войск снова захватить контроль над территорией, которая когда-то была мирной деревней Белогоровка,
– отметил глава региона.
По словам Гайдая, в разрушенных Северодонецке, Лисичанске и Рубежном оккупанты не начали отопительный сезон. Поэтому в многоэтажных жилых домах люди отапливают дровами.
"Оккупанты говорят, что ничего ремонтировать не будут, придут ваши "укры" и пусть все ремонтируют. То есть они морально готовы, что эти населенные пункты будут деоккупированы", - подчеркнул Гайдай.
Что происходит на Луганщине: последние новости
- Оккупанты продолжают неудачные попытки штурмовать позиции ВСУ в Луганской области. Они часами обстреливают украинцев из артиллерии, а затем бросают взводы в штурм.
ВСУ почти каждый день продвигаются возле Сватового . Захватчикам наносят безумные потери.
- Впрочем, ситуация в Луганской области остается сложной. Оккупанты взыскали в регион большое количество резервов .
- В то же время захватчики не пытаются забирать тела своих "товарищей", а идут прямо по их трупам.
- Кстати, глава ОВА Сергей Гайдай рассказал, сколько городов и сел уже освободили Вооруженные Силы .
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