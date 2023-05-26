Дело в том, что эту миграцию создают и ускоряют именно Силы обороны Украины. Об этом 24 Канала сказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Именно уничтожение этих наступлений, уничтожение целыми взводами во время вражеских атак личного состава в таком количестве приводит к тому, что им приходится производить определенную ротацию,
– отметил экспредседатель Луганской ОВА.
Враг в отчаянии
Наши военные, защищающие Луганщину, сообщают, что ситуация стабильная. Враг в полном отчаянии.
"Все, что они хотят сделать, ничего не удается. Более того, сейчас в российские оккупационные войска приехали комиссии из представителей минобороны России, чтобы выяснить: почему такие потери, почему не удается продвигаться, почему у них ничего не выходит за то огромное время, которое они там находятся", – резюмировал Сергей Гайдай.
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- В Сватовском районе Луганской области российские захватчики цинично казнили мужчину. Причиной стала его четкая проукраинская позиция.
- Противник достаточно активно применяет артиллерию. Как рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, сначала оккупанты ведут огневой бой по нашим позициям, а затем пытаются штурмовать небольшими группами под прикрытием бронированной техники. Однако успеха враг не имеет, потому что ВСУ достаточно мощно внедряют контрбатарейную борьбу и пытаются сработать на опережение.
- В последнее время во временно оккупированном Луганске все чаще расцветает "хлопок". Теперь русские артисты боятся ехать в "частицу России" с концертами.