Дело в том, что эту миграцию создают и ускоряют именно Силы обороны Украины. Об этом 24 Канала сказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Именно уничтожение этих наступлений, уничтожение целыми взводами во время вражеских атак личного состава в таком количестве приводит к тому, что им приходится производить определенную ротацию,

– отметил экспредседатель Луганской ОВА.

Враг в отчаянии

Наши военные, защищающие Луганщину, сообщают, что ситуация стабильная. Враг в полном отчаянии.

"Все, что они хотят сделать, ничего не удается. Более того, сейчас в российские оккупационные войска приехали комиссии из представителей минобороны России, чтобы выяснить: почему такие потери, почему не удается продвигаться, почему у них ничего не выходит за то огромное время, которое они там находятся", – резюмировал Сергей Гайдай.

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