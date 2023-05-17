Успеха враг не имеет, потому что артиллеристы достаточно мощно внедряют контрбатарейную борьбу и пытаются сработать на опережение. Об этом 24 Каналу сказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.
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Инициатива на стороне ВСУ
Кроме того, некоторые замыслы противника удается разоблачить на стадии подготовки и нанести поражение по району сосредоточения противника. Это то место, где он готовится к совершению ударно-штурмовых действий.
Бои на некоторых участках идут очень сложные. Но инициатива – полностью на стороне ВСУ,
– подчеркнул боец.
На тех участках, где было сверхсложно, инициатива постепенно переходит к Силам обороны. Речь идет о Бахмуте.
Враг пройдет все
По словам командира, противник минирует все – и противотанковыми минами, и противопехотными минами. Это минирование не всегда соответствует тем установкам, которые есть у россиян.
Они минируют не по правилам, а по тому опыту, который у них есть в войне против Украины,
– заметил Федоренко.
Проблема минных заграждений есть. Но за время контрнаступательных операций, в частности Харьковской и Херсонской, Силы обороны наработали алгоритмы, как быстро проходить минные заграждения с наименьшими потерями личного состава и техники.
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