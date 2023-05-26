Річ у тім, що цю міграцію створюють та прискорюють саме Сили оборони України. Про це 24 Каналу сказав ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Саме знищення цих наступів, знищення цілими взводами під час ворожих атак особового складу в такій кількості призводить до того, що їм доводиться робити певну ротацію,

– відзначив ексголова Луганської ОВА.

Ворог у розпачі

Наші військові, які боронять Луганщину, повідомляють, що ситуація стабільна. Ворог у повному розпачі.

"Все, що вони хочуть зробити, нічого не вдається. Ба більше, зараз в російські окупаційні війська приїхали комісії з представників міноборони Росії, щоб з'ясувати: чому такі втрати, чому не вдається просуватися, чому в них нічого не виходить за той величезний час, який вони там перебувають", – резюмував Сергій Гайдай.

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