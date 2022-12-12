В Луганской области ВСУ обмениваются ударами с врагом: у кого большие потери

Со сменой погоды изменился характер боевых действий на фронте. Каждая сторона использует наименьшую возможность, чтобы нанести удар.

Такое мнение 24 каналу озвучил спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый. Ранее сообщалось о ситуации в Бахмуте.

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Погода изменила характер войны

Череватый рассказал, что погода существенно усложнила движение техники, однако ВСУ становятся более гибкими, учитывают погоду, наличие собственных резервов, поэтому пытаются действовать по ситуации. Война по всему фронту даже не позиционная, а идет на восходящие темпы. Каждая сторона использует возможность, чтобы нанести поражение на своем куске фронта.

В этом мы вероятно лучше, потому что мы пытаемся уничтожать россиян на острие их атаки. Там, где появляется возможность для контратаки, например на Луганском направлении, мы всегда понемногу выдавливаем их. Держим инициативу за собой и выжимаем их из нашей земли,

– отметил спикер группировки войск "Восток".

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Он продолжил, что россияне пытаются давить, в частности, в районе Белогоровки. Их атаки ВСУ встречают плотным огнем.

"Как правило, это заканчивается большими потерями для них", - заметил Череватый.

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