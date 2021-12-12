Ситуация в Луганской области: как враг обстреливал защитников Украины в начале декабря

Неделя на Востоке прошла напряженно. После многодневной тишины, которая воцарилась в Луганской области с начала декабря, обстрелы в сторону украинских военных возобновились с большей силой.

Так, российские оккупанты обстреливали чаще всего защитников Новоалександровки – били почти каждый день. Очевидцами таких провокаций стали журналисты 24 канала.

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Украинские бойцы говорят, что обострение ситуации началось после ротации на противоположной стороне.

"Сразу после прихода новых сил они обычно начинают сильно "кошмарить". Если раньше это было избирательно по ночам, то сейчас – и днем, и ночью. Невозможно угадать, когда будет обстрел", – рассказал военнослужащий ВСУ Андрей.

Обстрелы начинаются после прихода подкрепления

Защитники убеждены, что прибывающее на сторону оккупантов подкрепление хочет попытаться пострелять, проверить, как вести себя в бою, запугать противника. Однако украинских военных не так-то легко испугать.

Между позициями – всего несколько сотен метров, поэтому оккупантам хватает стрелкового оружия. К вечеру пятницы, 10 декабря, российско-оккупационные войска тоже стреляли.

Началось с пулеметных дуэлей на коротких дистанциях. Переросло в пулеметные дуэли более крупного калибра. Кончилось уже наверняка артиллерией. Ротные средства, станковые гранатометы использовали. Били и по позициям, и по селу. Николай Военнослужащий ВСУ

Враг провоцирует украинских защитников

В Вооруженных силах подчеркивают, что таким образом враг сначала провоцировал на ответный огонь, а затем более спланированно стрелял со своих основных позиций. Пытался нанести более точные и точечные удары.

Во время очередных обстрелов военнослужащий Андрей дежурил на посту. Его задачей было не допустить вражеского прорыва, а вероятность была высокой, потому что дождь и туман тому способствовали.

Обстрел длился почти час. Солдаты были вынуждены ответить огнем. Если стрелять достаточно точно, то враг на время стихает.

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В последний раз противник умолк, но через несколько минут взял на прицел защитников соседней Попасной. Туда полетели 82-миллиметровые мины. Оккупанты стреляли даже несмотря на пребывание в позициях наблюдателей Центра по прекращению огня.

Им все равно, кто здесь, какие наблюдатели. Они никоим образом не влияют на обстрелы. Если задумали обстрел в определенные часы – так и будет. Андрей Военнослужащий ВСУ

На Луганщине вдали снова слышны выстрелы. Пока оккупанты стреляют не прицельно, украинские воины реагируют сдержанно. Говорят, чем больше боеприпасов используют боевики по кустам и деревьям, тем меньше останется для выстрелов по людям.