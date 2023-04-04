"Ждуны" говорят, что при Украине было лучше: как живут люди в оккупированной Луганской области

Второй год идет полномасштабное российское вторжение. За это время россияне превратили в ад жизни украинцев, в частности, на оккупированных территориях. На оккупированной части Луганской области даже "ждуны русского мира" убедились, что "при Украине было лучше".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, с наступлением непогоды украинцам на оккупированных территориях не привозят даже хлеба и лекарства.

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"Русский мир" в оккупированной Луганской области

Гайдай отметил, что непогода окончательно парализовала жизнь на оккупированных территориях. В магазины не привезли пищевых продуктов, все полки пустые, в аптеках нет лекарства.

"Ждуны" говорят, что "при Украине было гораздо лучше", и что ни разу не было такого, чтобы им не привозили продуктов в магазины, потому что не смогла доехать определенная машина. Это уже говорит о кричащих нюансах, которые там происходят,

– заметил он.

Экс-председатель Луганской ОВА подчеркнул, что люди увидели, что на самом деле означает "русский мир". Он вспомнил, что Россия полностью уничтожила город Попасная, а сейчас говорит, что нет смысла его восстанавливать.

Гайдай о ситуации в оккупированной Луганской области: смотрите видео

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