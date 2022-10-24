Оккупанты не успевают подготовить город к зиме: наскольно критическая ситуация в Мариуполе

В Мариуполе с каждым днем оккупации ухудшается гуманитарная ситуация. Несмотря на попытки россиян восстановить условия для жизни в городе, подавляющее большинство людей не готовы к зиме.

Усиливает проблемы Мариуполя и то, что оккупационная власть не имеет плана действий по решению гуманитарных нужд населения. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Обратите внимание Россияне построили в Мариуполе огромный морг: зачем это оккупантам

Холода усугубят ситуацию

Чиновник отметил, что за месяцы российской оккупации ситуация в Мариуполе почти не меняется.

Оккупанты пытаются ускориться в подготовке к зиме: хотя бы изменить окна, хоть что-то сделать. Но в итоге это уже не имеет никакого смысла, потому что они просто не успевают . У них нет оборудования, нет возможностей возобновить теплоснабжение в централизованном виде для подавляющего большинства города,

– объяснил Андрющенко.

По его словам, оккупанты не решают проблему с отоплением, потому что в городе абсолютная нехватка мобильных котельных, которые они пытаются завезти.

"Люди закрывают окна пленкой и фанерой. Поэтому ситуация усложняется и ожидаем, что город не готов. В первые серьезные морозы ситуация в Мариуполе ухудшится одновременно очень быстро и начнет развиваться в сторону деградации просто мгновенно", – добавил советник мэра.

Читайте также В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник Жертвам Голодомора возле драмтеатра

В городе гуманитарная катастрофа

Андрющенко отметил, что, несмотря на то, что в Мариуполе нет условий для нормальной жизни, в России призывают людей возвращаться в город.

"Их призывают возвращаться фактически "в никуда". Большинство горожан живут в квартирах знакомых, друзей или просто занятых домах и квартирах. Так же делают оккупанты. Поэтому растет количество недовольных, из-за чего завезли еще больше "Росгвардии", чтобы подавить те бунты, которые могут возникнуть из-за бытовых условий", – указал советник.

По его мнению, неготовность к зиме – это типичная ситуация для не менее 30 процентов мариупольцев.

Это в первую очередь касается людей пенсионного возраста, составляющих большинство населения. То есть на сегодняшний день в городе 60 – 70 тысяч человек пожилого возраста . Остальные – люди, которые остались за ними ухаживать. Эта досадная ситуация будет развиваться и к весне мы большинству этих людей просто не досчитаемся, потому что они просто не переживут зиму и о них никто не заботится,

– подчеркнул чиновник.

Советуем Я уже сделала все, что могла – жительница Мариуполя о муже-военном, который сейчас в плену

Он рассказал, что пожилые люди должны получать какую-то гуманитарную помощь, которую никто им не оказывает.

"Если сюда добавить полный коллапс медицинской системы , которая решается понемногу завезенными российскими "врачами", то понятно, что город оказался на грани новой гуманитарной катастрофы. В городе сейчас новый "муравейник" – завезли 14 тысяч гражданских оккупантов. Они там что-то делают, но это хаос и несистемная работа. Там нет плана и ума, из-за чего просто страдают люди", – резюмировал Андрющенко.

Вас также может заинтересовать – почему с центральной площади в Мариуполе пропали триколоры: смотрите видео

Ситуация в Мариуполе: последние новости