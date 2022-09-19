Пьяные оккупанты между собой устроили стрельбу в Мариуполе: привиделся БПЛА

В Мариуполе пьяные оккупанты устроили между собой стрельбу. Вероятнее всего, им в очередной раз приснился наш беспилотник, ведь накануне в поселке Стародубовка, которая граничит с Донецкой и Запорожской областями, работала ПВО.

Для временно оккупированного города такие инциденты после комендантского часа уже нормальное явление. Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Информационная компания оккупантов

Российские захватчики постоянно делают информационные вбросы о том, что в Мариуполе куча ДРГ, и там до сих пор скрываются украинские военные.

Ночью они героически с ними сражаются просто выстрелами в воздух. Потом рассказывают, что кого-то в очередной раз задержали. Никто никого не видит, никто никого не слышит.

Такие действия направлены на "успокоение" местного населения. Таким образом, оккупанты демонстрируют "уровень безопасности" в городе.

В городе очередное усиление режима

По словам Андрющенко, оккупанты в Мариуполе в очередной раз ужесточили режим. Так, на улицах очень много патрулей, блокпостов, проверяют документы.

С одной стороны, они пытаются отыскать всех дончан, макеевчан, горловчан, которые скрываются в Мариуполе. В частности, от мобилизации. Их вылавливают и отправляют на фронт. А с другой – они распространяют сплетни через своих ботов и троллей по пабликам, что в Мариуполе уже началась мобилизация,

– заметил советник главы Мариуполя.

Следовательно, оккупанты просто сеют панику. "А все из-за социальных пунктов, которые возникают. Такие шоу проходят для того, чтобы нагнать страха и загнать людей по домам", – сказал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе остается критической. В городе проблемы со снабжением и изготовлением хлеба. Кроме того, заметен топливный кризис – нет ни бензина, ни дизельного топлива. Значительно ухудшится положение вещей с наступлением отопительного сезона.

Захватчики в Мариуполе занялись жилищными вопросами. На месте домов, которые они сами же разрушили, возводят новые. Так, первые два здания захватчики обещают сдать в октябре – ноябре. Впрочем, это только тысяча квартир, где смогут проживать около 2,5 тысячи человек. На самом же деле в жилье нуждаются 40 тысяч мариупольцев.

После успешного контрнаступления ВСУ россияне приступили к принудительной мобилизации в оккупированном Мариуполе. Они буквально "отлавливают" мужчин в ряды своей армии.

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