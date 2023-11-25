Репрессии безумные: как россияне ищут украинское подполье возле Мариуполя

Россияне проводят зачистку на оккупированных территориях, в частности, пытаются найти представителей украинского подполья. Для этого они закрывают кварталы и даже целые села.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что во время таких зачисток украинцам нужно быть очень осторожными. По его словам, случаи "хлопка" на время останавливают такие действия оккупантов.

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Как производят зачистку

Россияне закрывают въезд и выезд в села, а затем ходят по улицам с проверками: обыскивают дома, допрашивают людей, проверяют гаджеты. У кого находят что-то подозрительное, сразу изымают.

Это особенно касается поселков, где уже базируются оккупанты или только планируют. Они выбирают понравившийся дом и начинают угрожать местным депортацией, расстрелом. Такая зачистка идет от села к селу.

оккупанты двигаются от Бердянска в сторону Мариуполя. Снова безумные репрессии и мы не понимаем с чем это связано. Им (россиянам – 24 Канал) очень не нравится, что мы все фиксируем, обо всем знаем,

– заметил Андрющенко.

Он добавил, что когда в город или в район приходит "хлопок", то российские захватчики на время прекращают зачистки.

"Оккупанты "замирают" на неделю. У них возникают другие проблемы: как это скрыть, замолчать, найти виновных среди своих. "Хлопок" очень хорошо останавливает зачистку", – добавил Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя рассказал, как оккупанты проводят зачистки: смотрите видео

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