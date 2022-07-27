В мэрии Мариуполя прокомментировали оккупационный "план развития" города

Оккупанты распространяют бред, что собираются отстроить Мариуполь до 2040 года. Но на самом деле ничего такого они там не будут делать.

Об этом 24 каналу сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, никаких восстановлений города оккупанты не планируют делать.

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Хотят задержать людей в городе

По словам Андрющенко, российским оккупантам не хватает рабочих рук в Мариуполе. Поэтому они пытаются любым способом удержать людей в городе. Циничный план "восстановления" города с автомагистралью в Одессу и Крым – это обычный бред.

Им нужно удержать людей в Мариуполе, потому что рабочих рук вообще не хватает. Для этого нужно обнадеживать. Они строят бетонные "курятники". Вот такие реалии восстановления от России,

– подчеркивает Андрющенко.

Оккупанты самостоятельно уничтожили город. А теперь пытаются местным, которые вынуждены разжигать костер, чтобы поставить чайник, подарить надежду, что дальше все будет лучше.

Андрющенко иронизирует, что согласен с планами оккупантов отстроить город к 2040 году. Но это сделают на российские деньги от репараций и руками российских пленных.

Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Добавим, по данным источников 24 канала, оккупанты пытаются сделать "картинку", якобы они отстраивают Мариуполь. Для этого захватчики привлекают частные компании и ведут постройки только в нужных для них местах.

Городской глава Вадим Бойченко уже спрогнозировал, когда украинские военные смогут освободить Мариуполь от оккупантов.