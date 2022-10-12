Самая бедная страна Европы: как пророссийские силы в Молдове рвутся к власти на фоне кризиса

Россия пытается использовать пророссийские силы, чтобы отстранить от власти в Молдове команду президента страны Майи Санду. Больше всего симпатиков Кремля среди русскоязычного населения Молдовы.

Прокремлевские приспешники пытаются устраивать акции протеста по всей стране. Об этом 24 каналу рассказал журналист RISE Moldova Владимир Тхорик.

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Журналист отметил, что в Молдове общество разделилось пополам: одна часть (преимущественно – русскоязычная) поддерживает путинскую власть и считает нападение на Украину "справедливым" со стороны России, а вот граждане с проевропейскими стремлениями осуждают войну.

Люди, поддерживающие Путина в Молдове, являются жертвами пропаганды и информационной войны, поскольку они смотрят разные российские каналы. Поэтому здесь вопросы информационной гигиены и безопасности страны,

– объяснил эксперт.

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По его словам, пророссийские силы в Молдове хотят реванша и выходят на акции протеста.

"Сложилась парадоксальная ситуация, когда из-за нападения России растут цены и инфляция. Молдова, как самая бедная страна Европы, стала еще беднее – из-за роста цен на энергоносители. И тут пророссийские силы в Молдове подхватили эту ситуацию и выводят людей на протесты", – добавил Тхорик.

Он указал, что следующие выборы парламентские и президентские выборы в стране "будут еще не скоро", но Россия будет делать все для того, чтобы в Молдове прошли досрочные выборы.

"Грубо говоря, Россия пытается сейчас всеми силами использовать своих приспешников, чтобы свергнуть нынешнюю власть Майи Санду", – резюмировал журналист.

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