Россия возобновила масштабные удары по энергетике, – Галущенко

На прошлой неделе украинская энергетика снова подверглась обстрелам со стороны России. Критическая инфраструктура снова под прицелом врага, из-за чего может измениться ситуация с отключениями света.

Сейчас таких угроз нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

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Какая сейчас ситуация с энергетикой Украины

Хотя несколько ударов по инфраструктуре было, сейчас энергосистема работает в стабильном режиме и потребители это чувствуют. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия и в дальнейшем хочет осуществлять атаки на украинскую энергетику. Враг в частности обстреливает объекты в прифронтовых регионах, но атаки возобновились и в других частях Украины.

Безусловно, ситуация сложная. Прежде всего это является следствием беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в прошлом году и в этом году. К сожалению, сейчас атаки возобновились, масштабные атаки были на прошлой неделе и ежедневные атаки на соответствующие оборудования в прифронтовых регионах,

– отметил министр.

По словам Германа Галущенко, Украина уже сейчас готовится к отопительному сезону – закупает газ для электроэнергии и уже имеет запасы угля. Наша энергетическая сфера обладает также резервами ядерного топлива, поэтому подготовка к зиме происходит по плану.

Министр отметил, что именно на атомную генерацию будет идти основная нагрузка. Ведь в пиковые моменты АЭС генерировали до 60% всей электроэнергии. Планируется, что зимой все 9 станций, находящихся под контролем Украины, будут работать. Сейчас продолжаются их ремонты.

Тепловая генерация Украины сейчас еще восстанавливается после российских атак прошлого года. Кроме этого, повреждений получила и гидроэнергетика.

"Но к началу отопительного сезона мы выйдем на плановую мощность", – обещает Галущенко.

Будут ли выключать свет зимой

Министр энергетики говорит, что на сегодня выключать зимой свет не планируется. Однако возобновление массированных ударов может повлиять на работу сферы и распределение электроэнергии.

Галущенко напомнил, что Россия в прошлом году провела 33 удара по энергетике Украины, используя ракеты и десятки тысяч дронов.

К слову, недавно Кабинет министров утвердил меры для подготовки к отопительному сезону. Так будут проведены ремонты, создадут запасы топлива и подготовят дома и больницы.