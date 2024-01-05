Ситуация может меняться поминутно, – в ОВА о заявлениях СМИ о повторном наступлении на Харьков

Издание The Telegraph заявило, что Россия может готовить повторное наступление в Харьковской области. В ОВА прокомментировали, возможно ли наступление в ближайшее время.

В ходе брифинга с журналистами глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал статью The Telegraph о "повторном наступлении оккупантов на Харьков".

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Возможно ли наступление России на Харьков

Синегубов рассказал, что для того, чтобы говорить о любом наступлении или планах врага, он должен сконцентрировать свои военные подразделения в том или ином направлении. По его словам, сейчас концентрация военных подразделений России на границе не зафиксирована.

Пока такой концентрации нет. Однако ситуация может меняться ежеминутно и мы, конечно, внимательно следим за этим,

– сказал он.

Он также отметил, что Россия не отказалась от своих намерений по поводу возможного отражения территорий, которые она потеряла осенью 2022 года. Так что Харьковская область должна быть готова всегда.

The Telegraph назвало вероятную дату наступления

Издание The Telegraph заявило, что российские военные силы могут снова усилить воздушные атаки в 7 января. И незадолго после этого Россия якобы может осуществить наземное наступление. Журналисты даже назвали вероятную дату его начала – 15 января.

Также в материале говорится, что Украина готовится отражать новое российское наступление вблизи Харькова, поскольку Москва усиливает бомбардировку северо-восточной части города. Журналисты ссылаются на "местные подразделения военной разведки".

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что материал не стоит внимания и в нем нет "ничего нового". По его словам, журналисты все извратили и отметил, что они ссылаются на непонятный источник.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области