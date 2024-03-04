На Авдеевском направлении продвижение врага прекращено, - ОСУВ "Таврия"

Недавно врагу удалось заставить наших военных выйти из Авдеевки для сохранения жизни. Россияне имели определенные успехи на этом направлении, но пока они не продвигаются.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона рассказал, что на Авдеевском направлении Силы обороны остановили дальнейшее продвижение врага. Речь идет о населенных пунктах Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

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Ситуацию удается стабилизировать

Лиховой рассказал, что до 18 часов на Авдеевском направлении отбили 21 атаку врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

При этом мы говорим, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и продвижение врага прекращено,

– подчеркнул он.

Спикер также добавил, что села Бердичи и Тоненькое противник частично контролирует, но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, а враг не продвигается.

В ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении