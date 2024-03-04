На Авдеевском направлении продвижение врага прекращено, - ОСУВ "Таврия"
Недавно врагу удалось заставить наших военных выйти из Авдеевки для сохранения жизни. Россияне имели определенные успехи на этом направлении, но пока они не продвигаются.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона рассказал, что на Авдеевском направлении Силы обороны остановили дальнейшее продвижение врага. Речь идет о населенных пунктах Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
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Ситуацию удается стабилизировать
Лиховой рассказал, что до 18 часов на Авдеевском направлении отбили 21 атаку врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
При этом мы говорим, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и продвижение врага прекращено,
– подчеркнул он.
Спикер также добавил, что села Бердичи и Тоненькое противник частично контролирует, но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, а враг не продвигается.
В ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении
- Российские захватчики имеют локальные успехи на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.
- В частности, он отметил, что по состоянию на сейчас нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.
- По его словам, линия боевого столкновения имеет свою динамику.