Работали не только FPV-дроны: воин рассказал о неудачном штурме россиян возле Бахмута

Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной. Враг продолжает штурмовать украинские позиции и не теряет намерения захватить Часов Яр. Однако все его попытки тщетны.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, отметив, что враг накануне совершил новую попытку штурма. Однако он оказался неудачным – оккупанты понесли значительные потери.

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Количество штурмовых групп не уменьшается

На отрезке обороны бригады "Рубеж", как отметил Кожубенко, количество штурмов не уменьшается.

Противник недавно осуществлял попытки штурма наших позиций малыми пехотными группами, после чего они были уничтожены FPV-дронами наших защитников из бригады. Также те, что остались и бежали, были уже потом добиты снайперами,

– сказал он.

Враг попытался возобновить свои наступательные действия буквально за несколько часов, но они были обнаружены операторами разведывательных коптеров и уничтожены артиллерией наших дивизионов.

"Непосредственно на линии обороны Бахмутского направления противник не уменьшает своего наступательного потенциала и количества штурмовых групп. Также на направлении Часового Яра россияне сосредоточили большой ударный кулак. Однако мужественные защитники Сил обороны Украины нивелируют все попытки россиян продвинуться в этом направлении", – отметил офицер.

У противника нет никаких шансов

В то же время сейчас противник не имеет возможности зайти в Часов Яр, потому что Силы обороны твердо стоят на своих позициях и уничтожают врага имеющимися огневыми средствами. Очень ему очень помогают FPV-дроны. Однако, учитывая принятие в США выделения помощи Украине, у противника нет никаких шансов.

"Уже совсем скоро мы получим всю помощь, которую нам обещают. Она будет в достаточном количестве, и непосредственно командиры на местах сделают все возможное, чтобы каждый снаряд летел в цель", – отметил Дмитрий Кожубенко.

Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте

Ситуация на Бахмутском направлении